La digitalización del sector cinegético llega a España con CazaPop

Nace CazaPop, un ecosistema digital para el sector cinegético, con una comunidad exclusiva para cazadores, donde éstos pueden interactuar y comercializar entre sí Según estudios recientes hay cerca de un millón de cazadores en España. Un 2% de toda la población adulta practica este deporte. Sin embargo, y hasta la fecha, no existía una plataforma que centralizase todas sus necesidades.

La plataforma busca digitalizar el tradicional "boca a boca" y potenciar el acceso universal a fincas o productos, tanto para aficionados veteranos como para principiantes. Del mismo modo, persigue facilitar la búsqueda de compañeros con los que compartir la afición a la caza.

Una comunidad exclusiva para el sector cinegético

En palabras de uno de los socios fundadores de CazaPop, con la creación de esta plataforma esperan "brindar a todos los aficionados por la caza un espacio neutral y con gran alcance desde donde poder coordinarse, preguntar y generar comunidad".

Así mismo, CazaPop se ha planteado desde un principio como una herramienta para "democratizar el acceso a la actividad cinegética del país, rompiendo las históricas barreras tecnológicas del sector".

Un punto de encuentro que busca "facilitar el turismo cinegético a través de un sistema de comunicación online", y a la vez, perseguir los objetivos de sostenibilidad, enfocados al impacto positivo hacia el medio ambiente y la sociedad gracias a la actividad cinegética.

Los fundadores son conscientes del papel estratégico que juega el relevo generacional, con un know-how pasado de generación a generación principalmente por el boca a boca, y con los riesgos esperables de pérdida de la cultura y el conocimiento en este tipo de traspaso analógico de información.

Gracias a CazaPop, esperan facilitar el acercamiento del mundo urbano, más digital, hacia el mundo rural, más analógico.

La plataforma digital cinegética definitiva

CazaPop sale al mercado con 5 espacios donde los cazadores pueden participar:

Fincas de caza. Un 85 por ciento de la superficie de España es cinegética, ya sean cotos privados, municipales, regionales, sociales o reservas de caza. Los datos por sí solos hablan de la importancia de digitalizar algunas prácticas como el arrendamiento de fincas, y no dejarlas a su suerte mediante el uso de métodos tradicionales. CazaPop es el primer portal de caza de España que pretende ofrecer "en exclusiva" este servicio.

Compañeros para cazar. Con uno de cada 54 habitantes de España en edad adulta compartiendo la afición por la cinegética, más que nunca las herramientas digitales son necesarias para generar sinergias entre los amantes de esta actividad y que puedan ponerse de acuerdo, conocerse y colaborar.

Servicios de caza. En un mundo tan castigado como es el rural, con un problema marcado de despoblación y con falta de inversión en sectores claves para la economía, el mercado laboral rural necesita herramientas modernas, accesibles y facilitadoras. La plataforma y su fin último, que no es otro que digitalizar el sector, se presenta como una de las necesarias soluciones.

Productos de caza. Actualmente no existe un portal de venta de productos nuevos o de segunda mano exclusivo del sector, en que los cazadores pueden encontrar fácilmente cómo cubrir sus necesidades optimizando el precio y el tiempo. La plataforma se presenta como "el primer portal online exclusivo" en español de este tipo.

Otros anuncios. En la sociedad de la información, la publicidad más que nunca se hace necesaria. El usuario podrá encontrar o publicitar en CazaPop cualquier producto o servicio que considere interesante potenciar digitalmente, siempre y cuando, por razones obvias, tenga como objetivo aportar al sector cinegético.