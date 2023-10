Repara tu Deuda Abogados cancela 41.000€ en Sevilla (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada enfermó en el momento de ser autónoma y tuvo que solicitar una serie de préstamos para subsistir El Juzgado de Primera Instancia nº8 de Sevilla (Andalucía) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado así exonerada de una deuda de 41.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "en el momento de ser autónoma enfermó y tuvo que solicitar préstamos para poder subsistir. Cayó en una situación de sobreendeudamiento de la que sólo se ha liberado a través de este mecanismo previsto para la cancelación de los pagos debidos que no pueden devolverse".

La Ley de Segunda Oportunidadentró en vigor en España en el año 2015. Si bien algunas personas son desconocedoras de la existencia de esta herramienta, lo cierto es que más de 20.000 particulares y autónomos han puesto su caso en manos del despacho de abogados para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir.

Los casos de éxito que puedan demostrarse a través de sentencias son fundamentales para ofrecer confianza a los potenciales clientes.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España desde sus inicios en septiembre de 2015. Al ser el primero en comenzar a aplicar la Ley de Segunda Oportunidad en el país, se trata también del que más deuda ha cancelado a sus clientes al haber rebasado la cifra de 170 millones de euros exonerados.

