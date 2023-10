La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar las deudas por ley

En los últimos años, ha aumentado de forma desproporcionada la cantidad de personas que se encuentran endeudadas por diferentes motivos, ya sea un despido, una mala inversión o la subida de los precios.

Ante esta realidad, el gobierno español ha impulsado y reglamentado la Ley de la Segunda Oportunidad, recogida en el BOE como Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, con el objetivo de ayudar a pensionistas, autónomos, empresarios y trabajadores particulares que desean cancelar sus deudas para tener una vida mejor.

Desde el despacho jurídico Quita Deudas se especializan en exclusiva en aplicar esta Ley, poniendo su gran experiencia, avalada por la ayuda a más de 20.000 personas y la gestión de la cancelación de más de 30 millones de euros, al servicio de quién acude a ellos.

Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad y cuáles son sus requisitos La Ley de la Segunda Oportunidad es un proceso administrativo que permite a los particulares y autónomos cancelar sus deudas. Su regulación establece una salida para aquel deudor abrumado por su alto nivel de morosidad, proporcionando la posibilidad de exonerar parte o todo lo adeudado.

Con la Ley de la Segunda Oportunidad, las personas tienen la opción de cancelar su deuda total o parcial, según su situación, y según sus bienes o activos. El objetivo es que las personas tengan la oportunidad de empezar de cero, estabilizando su economía personal.

De esta manera, La Ley de la Segunda Oportunidad logra cumplir con tres funciones esenciales: reconstruir la economía ciudadana al eliminar embargos y no depender de una economía sumergida; ayudar a las personas que lo necesitan a sanear sus finanzas y volver a vivir con estabilidad; y unificar en un solo proceso el reclamo de la deuda.

Por su parte, los requisitos para quitar las deudas son pocos y muy sencillos, como demostrar que a la persona le resulta imposible pagar sus deudas por su insuficiente capacidad económica; comprobar que el sobreendeudamiento es involuntario, es decir, que no se ha endeudado queriendo, y no haber sido condenado por delitos patrimoniales o económicos contra instituciones públicas en los últimos 10 años.

Cómo cancelar deudas a través de la Ley de la Segunda Oportunidad El primer paso que se debe realizar para cancelar deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad es recurrir a profesionales especializados, ya que, aunque los requisitos son sencillos, acogerse a la Ley requiere un procedimiento complejo con múltiples puntos que tener en cuenta, y solo abogados expertos en exclusiva en este mecanismo legal pueden ofrecer este servicio con total garantías.

Ellos serán quienes lleven a cabo los siguientes pasos del procedimiento, como presentar una solicitud de deudor en el Juzgado Mercantil, la cual debe contar con información detallada sobre la situación personal del afectado, su tipo de insolvencia y sus ingresos.

Una vez realizado el trámite de la solicitud, comienza el proceso judicial. Allí el deudor decide si exonerar sus deudas sin liquidación de activos pero con plan de pagos, o si hacerlo directamente con liquidación de activos, siempre según su situación y con total libertad.

Los profesionales de Quita Deudas, con un equipo de expertos abogados, economistas, financieros y procuradores, son capaces de resolver el procedimiento de la manera más exitosa a medida de cada persona, entendiendo su situación y resolviendo su caso de forma personalizada. En su página web se puede encontrar más información para contactarles.