Día internacional del docente

Ante el descontrol, desconcierto, permisividad y falta de criterios de los padres, vamos de forma galopante a una situación muy lamentable para nuestros niños.



¿Estamos formando niños sanos intelectual y emocionalmente?

¿Serán ciudadanos recios y afanosos, con capacidad de decisión ante problemas más o menos importantes?

He estado formando a jóvenes, casi cuarenta años, hasta 2017 y he observado las deficiencias y disparates que tenemos en nuestra comunidad educativa y lógicamente, ahí están los resultados de los informes Pisa.

Ya sabemos todos, por la infinidad de planes de estudios Logse (1990), Loce (2002), Loe (2006) y Lomce (2013) La Lomloe (2019) en nuestra sociedad. Nuestros representantes políticos, han sido incapaces siempre de conseguir un consenso tan ineludible, para un Pacto de Estado en Educación, con el fin de haber conseguido una larga etapa de estabilidad y beneficio, en un plan común de formación de nuestra juventud, como ocurre en muchos países de nuestro entorno. Lo más importante, sin duda, es el futuro de nuestra Nación y el futuro, está en la juventud.

Pues bien, aclarado esto, voy a contar lo que ocurre en la totalidad de las familias de nuestros niños y jóvenes: Una gran mayoría de padres en estos últimos años están angustiados con sus hijos para que tengan la mejor formación, los mejores centros educativos y las mejores universidades. Están excesivamente obsesionados para que sus hijos sean los mejores, saquen desde los primeros cursos notas brillantes, ofuscados por las actividades extraescolares (refuerzo de inglés, música, tenis, judo etc.) frustraciones muchas veces de ellos mismos, que imponen a sus hijos.

Por otra parte, están los padres, que debido a las necesidades familiares de subsistencia se preocupan como siempre, lo necesario, pero no pueden estar encima de los estudios de sus hijos, pues no tienen tiempo para dedicarles. Los horarios de trabajo, las distancias, la recogida a veces a los centros por la tarde, porque no hay nadie en casa etc. dificulta una estabilidad y a la vez un rendimiento mejor, en comparación con otras familias. Pero bueno, de esto ya hablaremos en otra ocasión. Yo, siempre ante este atropello, de tanta exigencia y tanto trabajo a los niños, les decía a los padres: La infancia es una, y los niños no pueden estar tantas horas trabajando. Les indico, que olvidan lo fundamental para el desarrollo de sus hijos:

Que gocen como niños, que son. Que no precipiten las etapas evolutivas de su desarrollo, no los hagan mayores. Que fomenten hábitos de trabajo y responsabilidad en ellos, participando también en las tareas de la casa. Que controlen internet, redes sociales, móviles, play etc. (Hay muchos niños y adolescentes enfermos, por exceso de estos medios, que están yendo a consultas de psicólogos y psiquiatras) ejemplo Síndrome del Caracol… Que se preocupen de incentivarles en la lectura diaria. Es la mejor herramienta, para que en el futuro tengan un esquema mental estructurado y listo para elegir sus opciones de vida, en libertad. Que no estén excesivamente pendientes y protegiéndoles de todo lo exterior, ellos mismos deben buscar mecanismos de defensa para poder solucionar cualquier problema que se le presente (con sus compañeros, con sus profesores…)

Hoy día los padres están pendientes del whassap para ponerse en contacto con el resto de familias de la clase de su hijo, y de esa forma controlar los deberes, las notas y a la vez a los profesores. Esta obsesión, protección, excesivo mimo en relación a los hijos, está haciendo mucho daño a los jóvenes y lógicamente a toda la sociedad. No olvido tampoco los comportamientos agresivos de alumnos, el acoso escolar o bullying y el trato de alumnos y padres hacia los profesores.

¿Son eficaces las medidas que se toman a nivel estatal, para erradicar por completo estos comportamientos, dentro y fuera del aula?

¿La sociedad puede ser más exigente ante estos comportamientos anómalos?

No hace tanto tiempo, madres, padres, abuelos, tíos, vecinos, profesores, autoridades eran personas dignas de respeto y atenciones. Incomprensible hablarle de forma inadecuada y soez, a maestros, ancianos, a policías u otras autoridades.

Nuestros jóvenes, futuro cercano. Todos tienen el derecho, sin distingos sociales o económicos, de poseer una educación de calidad y en libertad. Una nación culta es una nación libre y esa cultura, esa libertad nos dará trabajo y bienestar.

Una instrucción que sitúa a los educandos en competencia de sus atracciones, voluntad y rendimiento académico, y no con el regalo de la superación de las asignaturas, proporcionará a nuestra sociedad buenos profesionales que competirán de forma briosa con el resto de los países europeos. De lo contrario si nuestros jóvenes son educados en la excesiva comodidad, apatía y falta de estímulo por el conocimiento y el estudio vamos derechos al abismo.

Educar no es tan difícil, o por lo menos a mí no me lo ha parecido, la clave ha estado en exigir y dar cariño. Una sociedad de excesiva comodidad, de poco esfuerzo y exigencia está condenada al fracaso. Por lo tanto, como decía un gran filósofo y escritor, Antonio Escohotado: «Un país es rico porque tiene educación».

Señores representantes de pueblo, hagan de la educación un pacto de Estado, ya está bien de milongas y cantos de sirena que asolan a nuestro país.