Batalla contra la intromisión educativa

En GARA del 29 de septiembre pudimos leer un artículo de Ibai Azparren a página entera titulado: “ Recetas contra la batalla cultural antiTRANS”, con foto en color de la entrevistada Marina Saenz, tras su charla en Baluarte de Iruña-Pamplona el 25 de septiembre acompañada por miembros del colectivo orientador en ideología transgénero y operatividad transexual NAIZEN.



De las declaraciones de esta catedrática de Derecho y activista LGTBI, el periódico destaca: “Décadas después, la transfobia sigue ahí y la batalla cultural se ha recrudecido con los movimientos ultras en todo el globo”.

Transfobia hacia el travestismo y quienes se manifiestan abiertamente transexuales, me consta que si se da. Hasta ahí, me sitúo neutro; pero por razón añadida, también me declaro tránsfobo y en progresión meritoria desde que lo empezaron a promover, defender, subvencionar y promocionar dentro de la agenda global, con políticas públicas de ideología de género, para llevar a las aulas de primaria y secundaria dentro de un caballo de Troya con el falso título de “Educación sexual Integral (ESI)”. Inician con pornografía “suave” cuando debe ser pornografía cero, hasta fiestas trans en guarderías de 0 a 3 años. Todo ello, cuando el colectivo LGTB original, ya se ha desligado de ese pupurri de siglas bien incentivadas para mercadeo infanticida y adoctrinador.

¿Qué buscan al banalizar la función de la sexualidad desde la más tierna infancia, con escenificaciones desde grotescas, payasescas y hasta groseras, con unos atuendos e indumentaria transgresora de lo cabal e impropias para un auditorio infantil invadido por extraños? Nada de ello tiene ningún encaje ni pedagógico ni cultural; si lo contrario, ya que a esas edades se les impregna todas esas extravagancias de impactos. Si buscan el que algún día les imiten como mínimo en gestos y ademanes, lo conseguirán, como primer paso para asumir esa ideología en choque con su biología natural… que se pretende.

Confunden y desnaturalizan, agitando la psique y contaminando la ternura e inocencia a esa parte de humanidad tan vulnerable, en el mejor de los casos es inconsciencia de padres y educadores que no se cuestionan la “moda” política del adoctrinamiento de género e hipersexualización de los niños como posible caldo de cultivo y coto de caza infantil para abastecimiento de pedófilos que reclaman la normalización del uso y abuso infantil “consentido”.

Quienes imparten en el centro escolar esa agenda global iniciada experimentalmente en Holanda con proyección a toda Europa, no saben bien lo que consiguen con los niños, haciendo el caldo gordo a gobernantes políticos que si saben y a los que votan sus padres. En Euskadi a través del Gobierno vasco con todos los partidos políticos, sindicatos de la enseñanza y el clero hipócrita, nadie se cuestiona sacarlo del curriculo escolar, puesto que no saben más que obedecer de manera incentivada, irresponsable y cobarde a cambio de ventajas solo para ellos. Es la moral operativa de esos actores públicos: mover “mercaderías” humanas a cambio de prebendas políticas y económicas.

Pervertir con procacidad a unas criaturas en las que cada célula siente y en cada neurona vibra la pureza con inspiración divina, es una acción criminal con cargos a quien lo impone a educadores sin derecho a la objeción de conciencia y amenaza de desempleo y multa hasta de 60.000 euros; amenaza de pérdida de custodia a los padres. Se les podría aplicar el artículo 188 del Código Penal sobre corrupción de menores, con agravante de vulnerabilidad, superioridad, autoridad, posición peligrosa en dolo, organización criminal y motivación económica. Artículo 164 (secuestro), quizás el 177 (trata de seres humanos).

Niños que al nacer con memoria virgen, surten de pudor desde la raíz de su corazón, a una mente sin lunares. De ellos podríamos inspirarnos los padres y abuelos, ya que al nacer no tienen otra misión que, enseñarnos a reconducir nuestras vidas de adultos adulterados y regenerar nuestra degeneración.

Así que, causar ese quebranto psíquico y emocional a quienes desde edades en que la Inocencia aflora por todos los poros y sentidos, a plazo inmediato es perversión de menores, con cargos contra la dirección del centro. Ya en consumación desde ésta década, supondrá el final de una esperanza de progreso para una comunidad en decadencia moral y existencial, siendo la prueba, lo que ya entra de manera sibilina en la biblioteca de la ikastola.

En contraposición a esa ideología tan promocionada, a favor de profesionales transgénero y transexualidad alineadas con las tesis oficialistas, me uno a la llamada a cordura de la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Para ella, el que la ideología de género se esté instaurando en las escuelas de primaria, secundaria e institutos, con unos libros de texto aleccionando a masturbarse porque es bueno y recomendable desde pequeños para descubrir cuanto antes lo que es el placer sexual, es uno de los temas más dramáticos de este siglo: “Hay mucha ansiedad, angustia...los jóvenes acuden cada vez más al psiquiatra; nos hemos convertido en sus médicos de cabecera. Ante tanta incertidumbre, la sociedad está inquieta, razón por la que el primer fármaco de venta en España es un ansiolítico. En una sociedad en las que las leyes están encaminadas a desorientar -la Ley Trans- al ser humano incluso en la escuela, es imposible que a la larga el ser humano consiga ser feliz”.

Vuelvo al arranque del artículo, pero esta vez para destacar la diferente cobertura que dan los medios de comunicación, todos, incluido GARA-NAIZ en esta temática y en general en las que tienen que ver con la agenda global. Qué diferente cuando se trata de quienes defienden directrices del pretendido gobierno mundial a través de la OMS, o cuando se trata de publicar a lo que algún osado intitulado o colectivo negacionista pretendan hacer saber que existe otra versión. Para estos, mínima cobertura (un día) y en página digital.

En tan solo tres días de septiembre, ha sido suficiente para conocer también el gran celo censurador por parte de personajes eclesiásticos, nostálgicos de sistemas inquisitoriales para enmudecer la otra verdad. Se da un gran interés en que nadie interfiera para que esta programación diseñada por la ONU e impulsada por la OMS y UNICEF….llegue también a todos los niños de Euskadi.

Se clausuraron por parte del obispado tres charlas en salones pertenecientes a instituciones religiosas en Donostia y Bilbo, siendo el cartel de esta última: “La declaración de desamparo: Una forma de violencia contra los niños y sus familias” a impartir por la jurista Helena Arce. Tanto en esta, como en una cuarta clausurada en el centro Civivox de Pamplona con ponencia de José Ortega, se actuó por simpatía censuradora con la de Donostia. Mencionar la labor detectivesca del celoso teólogo donostiarra y detector de sectas Luis Santamaría, que al suponer qué y quienes iban a hablar, se chivó al obispo de Donostia como hace 2000 años se chivaban al también entonces poder romano de quienes se reunían a compartir la enseñanza del maestro Jesús de Nazaret ¿Será que los fieles a la verdad… también hoy volveremos a las catacumbas?

¿Y de qué se trató en el Hotel Amara Plaza como local B? Antes procede preguntar: ¿cómo es posible detectar sectas ajenas cuando la viga que tiene en el ojo, le impide ver la mayor secta de todos los tiempos, fundada por Saulo de Tarso, falso converso y mayor perseguidor de cristianos hasta su último día. Al requisar todo el conocimiento del Maestro en Luz Escrita, sus cuadernos y dibujos cósmicos del Espacio y medidas del Tiempo, (aún se ocultan en el Vaticano), se le encumbró jerarca de la iglesia paulina, hoy católica. San Pablo fundador de una secta inquisitorial y adoctrinadora… que aún así se las gasta.

En el Hotel Amara Plaza, escuchamos a un licenciado en pedagogía terapéutica (mas de 30 años tratando adolescentes conflictivos), que su principal misión es tratar de “educar en tiempo de mal”; a una monja feminista, teóloga, licenciada y doctora en medicina, que una de sus misiones en este tiempo de mal, es “esclarecer la verdad con honestidad y justicia”, diferenciando “ciencia y mito”; a un payes con gran coraje, ilustrado en fitoterapia silvestre, y perseguido por la Consejería de Sanidad catalana, por divulgador incansable de conocimientos, a la vez que denunciante de la censura y abuso de poderes por oligarcas privados que hoy se sitúan por encima de gobiernos representativos.

Organismos no gubernamentales no elegidos democráticamente como la autoritaria jerarquía católica y la OMS, suplantan la soberanía educativa que corresponde a unas instituciones públicas, que por dejación de funciones se vuelven títeres como tristemente ya vemos que se da. Organismos internacionales dedicados a subvertir el orden evolutivo y del progreso humano, al tratar de redefinir a la persona humana: a la mujer, al hombre, al matrimonio y a la familia hasta desfigurarlas. Es lo que se habló en el Amara Plaza y se clamó para la próxima…...emplazar al detective y joven teólogo.

Desde una comunidad de conciencias dispersas pero a su vez unidas a favor de la libertad y la soberanía de las familias para educar a los niños, se les pide a esas instituciones internacionales que los dejen en paz y no cuenten con nuestros niños para sus fines perversos. No son mercancía ni droga para consumo de esas elites pervertidas, con la complicidad de todos los gobiernos y unos partidos políticos y sindicatos bien incentivados y el silencio cómplice de un clero católico que oculta la pederastia interna y encubre a sus depredadores .

Si de verdad desean el bien a los niños europeos y de todo el mundo, inviertan su tiempo y medios económicos, no en crearles improntas traumáticas al poder disponer de sus cuerpos induciendo sobre sus mentes para terminar apagando su alma, sino en dotarles de medios materiales a demanda de las familias y el colectivo docente de sus comunidades. Terminen con el negocio del tráfico de niños en el mundo (150 billones, con B, de dólares, es el botín por 8 millones de niños secuestrados al año) que ya supera al negocio de las armas.

El programa educativo para los de casa, se cocina en casa y entre los de casa, respetando la idiosincrasia por nuestros valores morales y aconfesionalidad. Marina Saenz, intentarlo de otra manera, es declararnos la batalla contra nuestra dignidad, desde la intromisión impositiva hasta la coacción educativa.

Entre los de casa, si, pero no solo los de la casta política y con autoritarismo como hace 70 años con la Formación del Espíritu Nacional. A pesar de la queja de diferentes colegios profesionales, el Ministerio de Igualdad despreció la coparticipación de médicos, psiquiatras, forenses, biólogos, psicólogos, así como a académicos renombrados, a la hora de elaborar la Ley Trans. Hacerlo desde la exclusividad política sin consenso científico y académico, ha permitido redactarla con la carga ideológica que la diferencia de otros países de la UE.

Lo prueba es que, el Senado francés invitó a expertos profesionales españoles sobre transexualidad, para unas jornadas de trabajo orientador y debate sobre la futura Ley Trans para Francia. Acudieron el profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo José Errasti autor del libro: “Nadie nace en un cuerpo equivocado” y la profesora de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona Silvia Carrasco autora del libro: “La coeducación secuestrada”.

Del trabajo de ambos, se puede deducir que la imposición de “Educación Sexual Integral (ESI)” en el curriculo escolar para todas las CCAAs excepto las 6 que lo han rechazado es la crónica de un fracaso anunciado, ya que como dice Prado Esteban: “El sexo de la biología es el único diferenciador que debe prevalecer”; pretender lo inverso como contiene la Ley Trans, da pie al fracaso. 40 años median entre la LOMCE y la LOMLOE. Para final de año el PNV espera aprobar la Ley de Educación Vasca derivada de la LOMLOE y el grueso de las enmiendas de EH-Bildu va por los perfiles linguísticos. Peleas de salón con decorado “cashero”; hacer ver que hacen para justificarse ante su militancia.

Si todo queda en esgrima política, ¿cuando darán la batalla real para moderar el uso de nuevas tecnología y pasar a los libros y apuntes, prohibir el uso del móvil y Google creando un servidor autónomo, cableado para conexión wiffi, y rechazar impartir una educación sexual con base teórica y operatividad desde agendas de ideologías de géneros transexuales y no científicas en las aulas?

40 años han pasado y continúan sin elevar el ancla del barco de la cultura humana de Ciencia y Paz.