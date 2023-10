Una Iglesia católica de saldo que no convence a nadie

En los templos, salvo alguna persona joven, no asisten nada más que personas mayores, y de hombres, algún anciano y muy pocos jóvenes. Y este es el resultado de hacer una Iglesia Católica de saldo, sin conocimiento de la doctrina, y los obispos en lugar de predicar y formar las conciencias católicas, se quieren justificar diciendo que los domingos asisten a Misa bastante fieles. En la guerra de España, murieron asesinados muchos españoles por el mero hecho de ser católicos, y morían perdonado a sus verdugos. Aquellos si que eran católicos, que dieron su vida por Dios y por España. Hemos hecho una Iglesia de saldo, los pocos que asisten a Misa los domingos y una cantidad innumerable que no asisten a Misa pero se declaran católicos, y este número crece continuamente por que no encuentran algo que mueva sus conciencias dormidas, las homilías más repetidas solo hablan del hombre, de los inmigrantes, etc. Lo sagrado de mano en mano y sin exigencia. Abundan los parlanchines que no dicen nada, por que no tienen nada. Esta Iglesia de saldo tiene que desaparecer, por que la situación no es como para tirar cohetes, o nos convertimos o nos destruirán los enemigos de Cristo que gobiernan España.