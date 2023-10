El Príncipe Constante o la unidad de España

Una de las obras más características de Calderón de la Barca es “El Príncipe constante”, drama político-religioso muy en vigor en el presente. Y es que los clásicos, nuestros clásicos, son siempre fuente de inspiración y de perenne actualidad.



La acción de “El Príncipe constante” es, podríamos decir resumiendo, bastante simple: el príncipe Fernando ha conquistado la ciudad de Ceuta anexionándola a Portugal, su patria. Al caer prisionero en una batalla el rey de Fez le exige a cambio de su libertad la cesión de esa ciudad. El príncipe se niega, a pesar de las torturas a que es sometido, por considerar que ya no es algo suyo sino una parte del reino, que está por encima de su voluntad y de su vida.

“¿No está en su mano el salir / de su miseria y vivir? / Pues en su mano está; / entregue Ceuta, y saldrá / de padecer y sentir / tantas penas y dolores.

Y el rey de Fez le increpa:

“Hoy Ceuta está en tu poder / si cautivo te confiesas, / si me confiesas por dueño, / ¿por qué no me das Ceuta?”. /

Y la respuesta no puede ser más clara y contundente: - “Porque es de Dios y no es mía”.

De forma similar la propiedad de España está por encima de los españoles y nadie puede arrogarse el derecho de la herencia que hemos recibido y que hemos de transmitir, en su integridad, a las generaciones futuras. Y esto es responsabilidad del ahora como algo inapelable y definitivo en lo que no se puede ceder ni un ápice. Con los actores actuales de este drama coetáneo en España ¿se llegará a un final tan encomiástico como el de la obra de Calderón?