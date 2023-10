Team building de cocina como evento corporativo para estas Navidades

Motivar a los empleados con actividades de team building gastronómico es una buena alternativa para potenciar su productividad y elevar el sentido de pertenencia hacia la organización para la que trabajan.

Además, es una ocasión perfecta para fomentar el trabajo en equipo y la cohesión entre los trabajadores, mientras se disfruta de buena comida.

Existen empresas de catering especializadas en organizar y guiar este tipo de actividades, entre las que destaca Just Royal Bcn. Esta ofrece diferentes talleres de cocina Barcelona que van desde cocina mediterránea hasta la elaboración de deliciosos cócteles.

Talleres de cocina para grupos de la mano de Just Royal Bcn Con una trayectoria de más de 25 años en el sector de catering, Just Royal Bcn se ha esmerado por brindar experiencias innovadoras para que cualquier persona o grupos de empresas puedan descubrir y sorprenderse con el mágico mundo gastronómico. Para ello, ofrecen talleres de cocina guiados por un chef cualificado y su ayudante, quienes se dedican a explicar las técnicas necesarias para la elaboración de deliciosos platos de diferentes corrientes culinarias.

Entre las opciones más destacadas está el taller Vintage, que comprende un menú variado, el cual ofrece gelatina de tomate con carpaccio de bacalao y salmón marinado con chupito de Tzatziki. También incluye la preparación de crema de calabaza con naranja, picantón al chocolate con setas y crema de café con Oreo. Además de poder degustar sus creaciones, los participantes disfrutarán de bebidas refrescantes como agua mineral, cerveza, refrescos, café o vino.

Dentro de las alternativas a elegir, Just Royal Bcn también ofrece talleres de cocina mediterránea, talleres especializados en preparación de arroces, así como una exquisita propuesta emblemática de la gastronomía española que comprende el taller country, taller de paella cooking class y una clase especial de degustación de tres cócteles a elegir, exclusivo para grupos privados.

Cada grupo dispondrá de una mesa de trabajo, con todo el material y utensilios de cocina necesarios para la preparación de los alimentos, por lo que los participantes no tendrán que preocuparse por llevar nada, sino por disfrutar la experiencia al máximo.

Un espacio gastronómico en el corazón de la Ciudad Condal Just Royal Bcn es un lugar ubicado, específicamente, en la Plaça Reial, un espacio destacado a nivel local donde converge la idiosincrasia barcelonesa. Precisamente, en este establecimiento, renace la gastronomía española e internacional con la elaboración de exquisitos platos que conquistan los paladares de cualquier comensal.

Adicionalmente, cuentan con un espacio acogedor y elegante de catering desde donde pueden llevarse a cabo congresos, ferias, reuniones de trabajo, actividades grupales de cocina y celebraciones especiales tanto para particulares como para empresa.

Bajo una decoración elegante y vintage que evoca exclusividad, la empresa proporciona a sus visitantes un espacio para que estos se sientan como en casa, disfrutando de deliciosos platos en pleno centro de la Ciudad Condal.

Los usuarios interesados en reservar el espacio para desarrollar alguna actividad grupal o evento pueden acceder a su página web y recibir mayor información.