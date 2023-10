Reparación de lunas del coche con GlassDV Pozuelo

Entre los daños más frecuentes que sufre un automóvil se destaca la rotura de las lunas de coche.

Entre ellas, la luna delantera o parabrisas es la más vulnerable a las roturas porque está más expuesta. La conducción con roturas, por pequeñas que sean, supone un riesgo importante para los tripulantes.

Cuando se presenta este tipo de situaciones, es indispensable la inmediata reparación de las lunas. Los expertos de la firma GlassDV Pozuelo advierten que muchas veces las personas no consideran realmente la dimensión de este peligro. Es un tema que, si no se atiende a tiempo, podría costar mucho más.

Peligros que implica conducir con las lunas dañadas Los especialistas de GlassDV Pozuelo señalan que conducir con las lunas agrietadas, por leve que sea el daño, supone riesgos. Estos no solo son de carácter físico por un accidente, sino también legales, ya que la ley es muy estricta con este tipo de situaciones.

Sobre la primera de las situaciones, las posibilidades de sufrir un accidente aumentan por varias causas. Una de ellas es que un parabrisas agrietado altera el campo de visión del conductor. Además, una grieta deja el vidrio debilitado ante una nueva colisión, el golpe de una piedra o incluso los cambios bruscos de temperatura.

En cuanto a los posibles conflictos con la ley, la regulación vigente contempla acciones en función del tamaño de la fisura o su gravedad. Existen sanciones si la rotura supera los 30 centímetros o si afecta el campo de visión del conductor. También se prevén castigos si la misma se extiende por toda la altura o todo lo ancho del parabrisas o luna.

Equipos modernos para la reparación de las lunas en GlassDV Pozuelo Debido a la importancia del óptimo estado de las lunas del coche el equipo de GlassDV Pozuelo ha reunido a los mejores profesionales del ramo. También tienen la maquinaria más moderna para realizar las reparaciones con la mejor calidad.

El primer paso es una evaluación rigurosa para determinar si existe la posibilidad de reparar el daño de forma segura. Si el diagnóstico es positivo para reparación, los técnicos proceden a limpiar la zona afectada de todo tipo de impureza. Posteriormente, se rellena la grieta con resina, ya que esta sustancia impide que el daño evolucione. Acto seguido, se expone el área reparada a rayos ultravioleta para secar la resina y se aplica una capa de acabado de la misma sustancia.

Antes de entregar el trabajo, el vidrio es sometido a una nueva exposición de rayos ultravioleta y se le aplica pulimento. Una vez que el vidrio recobra su apariencia original, se devuelve el coche al cliente.

Además de reparación de lunas, los expertos de GlassDV Pozuelo también llevan a cabo servicios como pulido de faros, tintado de lunas o grabación de matrículas, entre otros. Con sedes en Alcobendas y Tres Cantos, y trabajando en zonas como Pozuelo de Alarcón, Aravaca, Villanueva del Pardillo y zonas aledañas, ofrece sus servicios a domicilio para satisfacer las necesidades de todos sus clientes.