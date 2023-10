Entrevista a Jaume Junque, CEO del proyecto Suite of Art

Entrevista a Jaume Junque, CEO de Suite of Art, empresa que se dedica a unir arte y tecnología para ofrecer espacios y experiencias únicas para empresas a través de sus servicios de murales y colecciones de cuadros, que se pueden combinar con tecnología como realidad aumentada y virtual.

¿Cómo surgió esta idea?

Estamos en un momento en el que, a nivel empresarial, el factor atención es uno de los más valorados; si eres capaz de llamar la atención a los potenciales clientes, tienes una mina de oro.

¿A qué te refieres exactamente?

Hoy en día, todas o casi todas las empresas tienen clarísimo que hay que invertir en publicidad, antes algunas hacían anuncios, ahora todas hacen anuncios y, además, contratan buenas agencias para que se los hagan, de esta manera consiguen muy buenos contenidos. Esto hace que constantemente las personas estemos recibiendo publicidades a través de teléfonos, carteles, etc., y para las empresas es muy difícil destacar entre esta publicidad.

Normalmente, tienes que pagar para que te hagan el anuncio, y después también tienes que pagar constantemente para que te lo posicionen y se generen leads.

Nosotros al ver esto hemos creado unos servicios que se basan en crear espacios únicos que generen una interacción para el potencial cliente y este mismo suba el contenido de forma orgánica a redes sociales; de esta manera, el cliente tiene una experiencia y sensación positiva de la empresa y además hace publicidad en redes sociales.

¿Puedes poner un ejemplo?

Un cliente nos contrató para hacerle un mural en su restaurante, nosotros le hicimos un estudio y le creamos un mural exterior en la fachada en el que además añadimos realidad aumentada. De esta manera, las personas que pasaban por la calle fijaban la atención en el mural; además, si querían, podían interactuar con él a través de una realidad aumentada que se activaba cuando le acercabas el teléfono. Automáticamente, muchísimas personas tenían una experiencia positiva con esa empresa, además se hacían fotos y vídeos con el mural y lo subían a redes sociales constantemente.

Con eso conseguimos fijar la atención de las personas que pasaban por la calle, aumentar también el número de personas que entraban a preguntar y, por último, crear publicidad orgánica y constante en redes sociales a través de las personas que se hacían fotos.

Al final también le añadimos una realidad aumentada en el interior, que se activaba cuando los camareros/as traían la carta. Eso hacía que se activara un chef 3D que explicaba las sugerencias del día. Obviamente, todo el contenido de fotos y vídeos que los clientes subían a redes sociales se multiplicó.

Muy interesante. ¿Este tipo de servicios a quién va dirigido?

Va dirigido a todo tipo de empresas. Nosotros les hacemos un estudio de posibilidades y les presentamos dos propuestas que nosotros creemos que serían interesantes, a partir de ahí ellos eligen y nos ponemos a trabajar.

¿Cuál es el objetivo principal de Suite of Art?

El objetivo es ofrecer servicios a nuestros clientes que les generen un rendimiento, ya sea económico, publicitario, etc.

Nosotros no hacemos simplemente murales, nosotros creamos proyectos a través de la unión de arte y tecnología con el objetivo de que generen un rendimiento para las empresas que nos contratan.

¿Qué plan de futuro tenéis?

Somos una empresa joven, únicamente llevamos un año, pero estamos muy contentos con los proyectos que estamos creando y la satisfacción de nuestros clientes. Por el momento nos hemos establecido en Barcelona y ofrecemos los servicios a nivel nacional, pero para el 2024 tenemos el plan de crecimiento en el que también estaremos en Canadá y, posiblemente, en Dubái.

Muchísimas gracias, Jaume, y mucha suerte en este interesante proyecto de Suite of Art.