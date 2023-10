El ranking Chambers reconoce a B LAW & TAX en Private Wealth

El pasado mes de julio de 2023 tanto B LAW & TAX, como Alfonso Garrido Picón e Inmaculada Pineda, fueron reconocidos por el prestigioso ranking de Chambers and Partners, como abogados destacados en la categoría de Private Wealth Law.

Chambers and Partners es una compañía británica de clasificación e investigación, encargada de publicar listas internacionales y guías para la industria jurídica. Con el paso del tiempo, la compañía ha obtenido reconocimiento como una autoridad en las clasificaciones jurídicas mundiales, y en 2018 The National Law Review la calificó como una de las compañías de clasificación más prestigiosas de la industria jurídica.

Este reconocimiento por Chambers and Partners refleja una trayectoria de casi veinte años en el asesoramiento legal y fiscal de la firma, destacando por ofrecer un servicio muy especializado y enfocado a clientes de capital privado.

B LAW & TAX, es una firma legal que proporciona servicios de asesoramiento jurídico – tributario, nacional e internacional. Dentro de sus áreas de especialización destaca, entre otras, el asesoramiento fiscal internacional a empresas con proyectos empresariales internacionales, asesoramiento a personas físicas con elevado patrimonio, asesoramiento legal y fiscal a empresas familiares, y especialmente el asesoramiento fiscal y legal a grandes patrimonios.

Adicionalmente, la firma cuenta con amplia experiencia en el asesoramiento legal y fiscal en operaciones inmobiliarias, tanto en la fase de estructuración como en la transacción.

En el ámbito de los servicios a clientes de capital privado prestamos asesoramiento legal y fiscal altamente especializado a personas físicas con alto patrimonio, que comprende la planificación de sus inversiones financieras e inmobiliarias para su optimización fiscal, la estructuración de inversiones a través de sociedades holding o sociedades patrimoniales, así como la asistencia fiscal nacional e internacional para planificar correctamente los impuestos sobre la renta, impuestos de patrimonio e impuestos de sucesiones y donaciones.

Asimismo, presta servicios integrales a deportistas profesionales que requieran de una ayuda global en aspectos legales, tributarios o de planificación de su patrimonio, como en la gestión de sus declaraciones fiscales a nivel internacional, gestión legal y fiscal de sus sociedades patrimoniales, asesoramiento en inversiones inmobiliarias, etc.

La firma actualmente cuenta con un equipo de veinte profesionales, habiendo sido fundada en el año 2005 por Alfonso Garrido Picón.