¿Cómo es la variedad de obras cómicas y sainetes de José Cedena?

Con más de 160 obras publicadas a lo largo de su extensa trayectoria, José Cedena se ha convertido en uno de los autores teatrales más feraz en lo que respecta al sainete en España. De esta manera, este dramaturgo, actor y director de teatro nacido en Malpica de Tajo ha sabido inspirarse sobre todo en su localidad natal, para encontrar la esencia de sus personajes, quienes a través de su carácter costumbrista y popular han logrado cautivar al público, repitiéndose en muchas de sus obras y sainetes. Entre ellos, es posible destacar a algunos de los más apreciados como Lisarda, Tereso, Aniceto, Leoncia o Salvador.

José Cedena, uno de los principales cultores del sainete Surgido en el siglo XVII, el sainete es un género teatral característico de España, el cual ha gozado de gran popularidad durante la primera mitad del siglo XIX, gracias a su particular combinación de drama y humor reflejados en sus personajes de raigambre popular y costumbrista. Con el paso de los años, este estilo fue cayendo paulatinamente en el olvido, aunque en los últimos tiempos se encuentra atravesando un período de reivindicación, mediante las distintas piezas escritas y dirigidas por José Cedena.

En este marco, este autor se ha convertido en uno de los principales revitalizadores del género, llevándolo nuevamente a las marquesinas con su gran variedad de obras cómicas y sainetes. De este modo, sus textos breves de no más de media hora de duración son el deleite de todo tipo de público, además de resultar sencillos de aprender e interpretar para los actores no profesionales que forman parte de los grupos de aficionados al teatro.

Una gran diversidad de obras y sainetes Con escenas hilarantes, satíricas y ridículas que buscan despertar las carcajadas del público, las más de 150 obras y sainetes de José Cedena parodian distintas situaciones cotidianas del pasado o del presente, desde la época medieval hasta cuestiones que suceden en consultas o en diferentes géneros cinematográficos. Entre ellas, se destacan La consulta de don Melquíades, El yerno de Choto Astuto y El rey Tiburcio busca novia, entre otras obras y sainetes.

Por otro lado, el autor lleva publicados más de 40 libros en los que ha realizado una encomiable labor de recuperación del sainete, además de contar con un sitio web y una comunidad de Facebook, donde es posible encontrar un amplio abanico de contenido de interés sobre el género.

Con 27 años de trabajo ininterrumpido, tanto en la escritura de obras y sainetes como en la organización de certámenes para grupos de aficionados, José Cedena se ha ganado un nombre entre los autores más representativos dentro de este estilo en España y otros países de habla hispana.