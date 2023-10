Los servicios de abogados de herencias en Barcelona para reclamar la cuarta falcidia

Hay varios aspectos legales que pueden ser difíciles de gestionar sin asistencia especializada en el ámbito de las herencias.

Uno de ellos es la cuarta falcidia, una figura del derecho sucesorio en la legislación catalana, cuyo objetivo es garantizar que el heredero reciba, como mínimo, una cuarta parte de la masa hereditaria.

Si bien esta normativa busca proteger los derechos del heredero, su gestión y aplicación, muchas veces, requiere asistencia de abogados de herencias en Barcelona, con conocimientos especializados en la legislación local.

En ese sentido, una de las mejores alternativas es Abogados Herencias Barcelona, un despacho legal especializado en esta materia.

El funcionamiento de la figura de la cuarta falcidia El derecho a la cuarta falcidia, también conocido como cuota hereditaria mínima, es una medida que busca proteger al heredero en casos de una herencia excesivamente gravada con legados.

Esta disposición viene establecida en el artículo 427.40 del Código Civil de Cataluña, el cual señala que, en caso de que un testador ordene legados, estos no pueden representar más de tres cuartas partes de los bienes en herencia.

En caso contrario, el heredero puede reclamar la cuarta falcidia, además de su derecho a la legítima. Para ello, debe tomar inventario de los bienes en herencia en un plazo de seis meses, y seguir el proceso de reclamación establecido en el Código Civil de Cataluña.

Por su parte, para determinar el importe de la cuarta falcidia, se debe tomar como base el activo hereditario líquido, integrado por todos los bienes del caudal relicto, incluyendo aquellos dispuestos en cualquier tipo de legado, así como los créditos del causante contra el legítimo heredero, y también los créditos extinguidos por los legados de perdón de deuda.

Sin embargo, no se incluyen los bienes susceptibles de atribución particular en caso de pacto sucesorio o de donaciones por causa de muerte.

Tras el avalúo de estos bienes, se debe deducir el valor de las deudas de la herencia, así como los gastos de última enfermedad y del sepelio del causante, y también el importe correspondiente a las legítimas, incluyendo la del heredero legitimario.

Asistencia legal especializada en herencias y derechos de sucesión Debido a la complejidad de esta figura, tanto en el aspecto legal como económico, muchos herederos necesitan asistencia de abogados de herencias en Barcelona, para poder ejercer con plenitud su legítimo derecho a la cuarta falcidia.

Una de las mejores opciones en este ámbito es Abogados Herencias Barcelona, un despacho legal que ofrece asesoría especializada para quienes se ven perjudicados por la excesiva concurrencia de legados en su respectiva herencia.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en esta rama jurídica, los profesionales de este despacho ofrecen un servicio de excelencia para estos casos, con una gestión eficaz de las herencias y un profundo compromiso con los derechos de sus representados. Esto les permite abordar los casos de cuarta falcidia o cualquier otro problema relacionado con el derecho sucesorio, de manera ágil, efectiva y con resultados positivos para sus clientes.