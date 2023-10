Eva Calero lanza su primer disco, 'Lumbre', el día 25 de octubre en el Café la Palma de Madrid

Eva Calero, la cantautora albaceteña, presenta su primer disco, Lumbre. El día 25 de octubre en el Café la Palma de Madrid. Este primer trabajo es un poco folclórico, un poco cantautoril y un poco clásico. Suena a raíces, a familia, a casita de pueblo. Es un viaje desde los lugares más recogidos e inhóspitos de oscuridad y tristeza hacia un lugar mucho más cálido y luminoso, donde darse y compartirse en comunidad y con alegría.

Para esta ocasión especial se rodea de una banda formada por Carlos Otero al bajo, Mauri Rigo a la percusión, Elena Cortés al teclado y coros y Eva Leña al violín, además de algunas colaboraciones sorpresa.

El 5 de octubre ha sacado su nuevo single, Llueve, una canción que tiene la energía húmeda y verde del valle de Tus, en Albacete. Fue compuesta estando allí. Es el lugar favorito del mundo para Eva, un sitio de encuentro año tras año con sus amigos de toda la vida.

Eva dice sobre Llueve: "Allí no hay cobertura y me daba por reflexionar sobre la lluvia como representante de las emociones y la limpieza y sanación que supone que estas pasen a través de nuestro cuerpo, permitiendo dar paso a lo siguiente, a lo nuevo".

Una curiosidad rítmica del tema es que los folklores muchas veces se juntan y Mauri, el percusionista, nacido en Rosario (Argentina), introdujo el ritmo del huayno típico de allí en el estribillo del tema. Además de la percusión, el tema está grabado con guitarra, piano, violín, bajo, charango y voces. En él han participado Mauri Rigo, Carlos Otero, Elena Cortés y Sara Caballero.

Eva Calero, nacida en Albacete en 1995, se traslada a Madrid a los 17 años para estudiar el Grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense y el Grado Profesional de guitarra en el CPM Adolfo Salazar. Así mismo, en 2020 se licencia en Musicoterapia por la Universidad Autónoma de Madrid.

En 2017 comienza su actividad como cantautora, formando parte del dúo poético-musical La Caracola, y más adelante continúa su carrera en solitario con el proyecto Eva Calero. Realiza conciertos por varias ciudades dentro del territorio Español: Albacete, Cuenca, Toledo, Valencia, Tarragona, Madrid... y colabora con numerosos artistas dentro del panorama de la música de autor, como Elenitakatá, Manu Clavijo, Mr. Kilombo o la Karmento, entre otros.

Paralelamente, trabaja como profesora de guitarra, lenguaje musical, ukelele, música y movimiento y orquesta en diversas escuelas privadas, en la Escuela Municipal de Rivas Vaciamadrid y como profesora particular.

