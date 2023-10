Entrevista a María José Rodríguez Blanco y Doramas Grande Vera, los creadores del cuento 'Ana la pequeña espíritu'

Ana la pequeña espíritu es una obra literaria que ha conseguido encantar y sorprender a sus lectores.

A través de una historia aparentemente tenebrosa, la autora María José Rodríguez Blanco ha conseguido mezclar hábilmente elementos cómicos y una narrativa entretenida. De esta manera, muestra su destreza como escritora y busca proporcionar entretenimiento a quienes se aventuren en sus páginas. El ilustrador Doramas Grande Vera contribuye con sus dibujos a dar vida al libro.

Ana la pequeña espíritu, un cuento de María José Rodríguez Blanco María José Rodríguez Blanco es una barcelonesa con un amplio currículum, ya que tiene títulos de auxiliar administrativo, técnico medio en sonido y técnico superior en imagen. Además, ha cursado 8 años de música de solfeo y piano. Sin embargo, su gran pasión la ha encontrado en la escritura.

Su último libro titulado Ana la pequeña espíritu, ha cautivado a muchos lectores. Se trata de una emocionante obra que transporta al lector a un mundo mágico en el que un pequeño espíritu busca saldar una cuenta pendiente: el asesinato de Ana y su familia.

En la siguiente entrevista, la autora habla sobre su recorrido por el mundo de la literatura y muestra algunos detalles de esta obra concebida para brindar entretenimiento a quienes se aventuren en sus páginas.

¿Quién es María José?

María José es una persona inquieta (un culo inquieto). Ya de pequeña le contaba cuentos a mi hermana, que es más pequeña, y al día siguiente le volvía a contar el mismo cuento inventado. Yo era una niña.

¿Cuál ha sido tu recorrido por la literatura?

En el colegio me encantaba hacer redacciones y cuanto tuve 14 años, fui elegida en 6º grado como ganadora de una redacción dedicada a los árboles, donde yo les daba vida como si fueran árboles humanos. Siempre me ha gustado escribir cuentos, me gusta la invención y la creatividad.

¿Qué te llevó a hacer este cuento?

Este cuento que he editado ahora sobre Ana la pequeña espíritu empezó siendo un guion porque yo estudié audiovisuales. Al guion le dieron una puntuación alta y con los años pensé y por qué no hago un cuento, y así ha sido.

Es cierto que cuando se empieza un proyecto así se esperan ciertas expectativas, ¿crees que se están cumpliendo?

La primera expectativa sí que se ha cumplido, que ha sido editar el cuento.

La siguiente expectativa es poder hacer exposiciones en centros cívicos. Ya empecé a exponerlo en el Ayuntamiento de Hospitalet y desde esa exposición se nos han abierto las puertas a diferentes centros cívicos, algunos jamás pensados porque es difícil poder exponer en esos centros.

En la exposición expongo objetos del cuento, tengo un tráiler creado y voy a hacer un corto. Yo hice prácticas en televisión española de cámara, en todo ese tiempo aprendí mucho. Por eso he tenido la idea de crear un corto sobre el cuento.

Háblanos un poco más de la pequeña Ana, ¿qué es lo que buscas trasmitir?

Por el título parece que es un cuento que dé miedo y nada más allá de la realidad. Es un cuento cómico, lo que me gustaría es que el cuento guste y la gente se divierta leyéndolo.

¿Dónde quieres llegar con este cuento?

Yo apuesto mucho por el cuento y sé que llegará lejos porque se nos están abriendo puertas sin saber que podríamos llegar a sitios inimaginables, tengo mucha fe puesta en él. Y cuando tienes fe y fuerza de voluntad, y a mí de eso no me falta, todo se consigue.

El correo de contacto de María José Rodríguez Blanco es merylacreativa@gmail.com y en su página web es posible comprar el cuento. En su cuenta de Flickr se pueden ver fotos, ya que también es fotógrafa.

Email: merylacreativa@gmail.com.

Doramas Grande Vera, el ilustrador que da vida al cuento Detrás de cada cuento hay un ilustrador que da vida a los personajes y situaciones con un estilo único. A continuación, es posible conocer la carrera del artista Doramas Grande Vera, el ilustrador de Ana la pequeña espíritu. El ilustrador cuenta con una extensa trayectoria en el mundo del arte y ha conseguido cautivar a miles de espectadores a través de sus magníficos dibujos en diferentes producciones.

¿Cuál ha sido tu recorrido como artista y qué te ha llevado a esta situación?

Ya de pequeño, como a mi padre le gustaban los cómics, me lo inculcó. Además, estudié Bellas Artes, donde pude aprender y practicar a la vez. Llevo dibujando desde entonces, pero prácticamente lo he hecho toda mi vida.

¿Es este tu estilo de dibujo, el que se ve en la obra?

No, no lo es, mi estilo, en el que me encuentro más a gusto, es en el ámbito del cómic, pero me adapto a todo… De hecho he dibujado ilustración para algunas cafeterías, he hecho murales, pero sobre todo cuando estaba estudiando. Éramos bastantes estudiantes a la vez dibujando sobre un tema que nos pedían en clase, eran prácticas. Ahora suelo hacer dibujos por encargo que me solicita la gente. En este caso, María José me fue diciendo lo que quería y yo fui dibujando bocetos hasta que dimos con las imágenes que encajasen en el cuento.

¿Entonces puedes amoldarte a otros estilos?

Sí, claro, perfectamente.

El mundo creativo de este ilustrador es excepcional. La trayectoria y experiencia del artista demuestran su destreza y dedicación. Su habilidad para adaptarse a diferentes estilos le ha permitido destacar en un campo tan competitivo. Los interesados en sus servicios pueden comunicarse a través de los correos: bladerunnerdeckhard@gmail.com y grandeveradoramas@gmail.com.