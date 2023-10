Estética y comodidad: el Centre Dental Francesc Macià analiza los beneficios del tratamiento de ortodoncia invisible

La ortodoncia invisible ha revolucionado la manera en que corregimos los problemas dentales, ofreciendo una alternativa estética y efectiva a los tradicionales brackets metálicos Este tratamiento invisible utiliza alineadores transparentes para, no solo realinear los dientes, sino que también para brindar una serie de beneficios que van más allá de la mera corrección dental. El objetivo es conseguir una sonrisa transformada de manera discreta y efectiva.

El equipo médico dental del Centre Dental Francesc Macià explora las ventajas más destacadas para elegir la ortodoncia invisible.

Estética transparente: El beneficio más evidente de la ortodoncia invisible es su discreción. Los alineadores transparentes son virtualmente invisibles, lo que significa que los pacientes pueden corregir sus problemas dentales sin la autoconciencia que a menudo acompaña a los brackets metálicos.

Esta característica hace que la ortodoncia invisible sea especialmente atractiva para los pacientes adultos y profesionales que desean mejorar su sonrisa de manera discreta.

Comodidad y menos irritación: Los alineadores transparentes están fabricados con materiales suaves y cómodos. Los pacientes experimentan menos irritación y erosión en las encías, lo que mejora significativamente la comodidad durante todo el proceso de tratamiento.

Removibilidad para mayor flexibilidad: Los alineadores transparentes son extraíbles, lo que facilita la limpieza dental y el mantenimiento de una buena higiene bucal. Además, la posibilidad de retirarlos durante las comidas permite a los pacientes disfrutar de sus alimentos favoritos sin restricciones. Esta flexibilidad en la dieta contribuye a una experiencia más cómoda y menos restrictiva.

Disminuye el número de urgencias: esto es debido a que no hay brackets despegados, ni arcos fuera de lugar, ni úlceras, entre otras muchas cosas. Además, si se combina con un control virtual, se trata de un tratamiento sin sorpresas y mucho más rápido que otros tratamientos de ortodoncia.

Menos visitas a la clínica: A diferencia de los brackets tradicionales que requieren ajustes regulares, la ortodoncia invisible suele requerir menos visitas al ortodoncista. Los pacientes pueden recibir múltiples juegos de alineadores en una sola visita, lo que reduce el tiempo dedicado a las consultas y facilita la adaptación del tratamiento a horarios ocupados.

Resultados precisos y rápidos: La tecnología avanzada utilizada en la ortodoncia invisible permite una planificación precisa del tratamiento y la visualización de los resultados finales. Además, en muchos casos, los tratamientos con alineadores transparentes pueden lograr resultados en un tiempo más breve en comparación con la ortodoncia convencional.

La ortodoncia invisible no sólo ofrece resultados eficaces en la corrección dental, sino que también brinda una experiencia más cómoda y estéticamente agradable para los pacientes. Si buscas transformar la sonrisa de manera discreta y efectiva, la ortodoncia invisible es una opción que combina la última tecnología con resultados impresionantes.

