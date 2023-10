MIBAT Ibérica lanza un conjunto de batería-cargador de litio-plomo que permite un ahorro en gestión de flotas

Los ciclos de descarga se ajustan para preservar la vida útil de la batería y garantizar un funcionamiento eficaz y seguro. La resistencia interna reducida de esta batería crea las condiciones perfectas para la carga a altas intensidades de corriente haciendo que la temperatura de la batería se reduzca significativamente MIBAT Ibérica ha lanzado al mercado MIDAC MHEfast, un conjunto de batería y cargador de alta eficiencia que combina litio y plomo con las consiguientes versiones de carga rápida y carga de oportunidad, lo que permite un ahorro en la gestión de flotas y una mayor seguridad.

Este sistema de carga se utiliza, fundamentalmente, en el sector industrial para equipos medianos, como barredoras del supermercado, áreas de logística (elevadores, toros elevadores, etc.) y con esta nueva tecnología se podrá funcionar en sistemas de dos turnos, ampliable hasta 24 horas al día, 6 días a la semana.

"Al aplicar la carga de oportunidad junto a una ecualización de fin de semana, al tiempo que conserva la vida equivalente esperada de 1.800 ciclos, introduce mejores características de seguridad y ahorro en términos de costes de gestión de flotas", ha asegurado el director comercial de MIBAT, Gabriel Ferrus.

MIDAC es uno de los principales fabricantes europeos de baterías industriales. Lleva más de 25 años fabricando baterías para automoción, fuerza motriz y estacionarias y sus productos se venden en todo el mundo. "Combinado con las soluciones de cambio de batería, MHEfast completa nuestra gama y se convierte en la propuesta más avanzada para satisfacer cualquier requerimiento extremo", ha añadido Ferrus.

Se trata de una batería-cargador muy aconsejable para quien no usa el litio. En ella, los ciclos de descarga se ajustan para preservar la vida útil de la batería y garantizar un funcionamiento eficaz y seguro. En este sentido, no puede haber una carga rápida adecuada sin una gestión precisa del voltaje y la temperatura de la misma. La batería tiene gran capacidad de tener los ciclos de descarga y una durabilidad mayor, estando a caballo entre el litio y su facilidad respecto al plomo, que son baterías más pesadas, de un manejo más complejo.

En la combinación de los cargadores de batería MIDATRON HE junto con las baterías MHE con BMU, el BMU gestiona la configuración del cargador directamente y proporciona información detallada de la capacidad de carga y ciclos de vida, proporcionando así una amplia información al usuario sobre la eficiencia y el uso a largo plazo de la batería.

Características técnicas

La MHE es una batería VLA (Vented Lead Acid) definida según IEC 60254-1/2 (serie L) y de conformidad con la norma IEC 62485-3 que utiliza un separador de resina fenólica en lugar de un separador estándar de polipropileno. Este tipo de material tiene una resistencia eléctrica un 50% inferior a la utilizada en una aplicación estándar.

El diseño de las celdas MHE también contempla material restrictivo en los lados de las placas negativas para reducir el abultamiento de la masa activa que es un fenómeno que ocurre durante el envejecimiento de las células. En una batería que funciona con un estado de carga parcial, como en una aplicación de carga rápida/oportunidad, este comportamiento se intensifica y, si no se gestiona correctamente utilizando material restrictivo, podría reducir rápidamente la vida útil de forma prematura.

El diseño MHE también incluye conectores sólidos soldados entre celdas. Esta solución conlleva una menor resistencia interna porque la interfaz post/conector usa el mismo material (plomo vs plomo) y porque el número de puntos de conexión entre dos celdas consecutivas es menor. Además, esta solución brinda una operación más segura ante altas intensidades de corriente.

La resistencia interna reducida de la batería crea las condiciones perfectas para la carga a altas intensidades de corriente, donde la temperatura de la batería se reduce significativamente y, por lo tanto, la gestión de la temperatura es mucho más fácil.

Para preservar la vida útil de la batería y garantizar un funcionamiento eficaz y seguro, no puede haber una carga rápida adecuada sin una gestión precisa del voltaje y la temperatura de la misma. Debido a esto, las baterías MHE requieren un algoritmo de carga ajustable, el BMU (Battery Module Unit) para: el control y medida en tiempo real del voltaje y temperatura de cada celda; el voltaje de compensación entre grupos de celdas; registro de datos y desconectador de seguridad antiarco.

Sobre MIBAT

MIBAT es una empresa formada por profesionales con una trayectoria de más de 20 años en acumulación de energía para cualquier tipo de aplicación industrial.

MIBAT Ibérica tiene la clara intención de ser el referente en la acumulación de energía en la Península Ibérica para aplicaciones industriales y estacionarias, buscando soluciones eficaces e innovadoras que aporten a los clientes un valor añadido, trabajando siempre con productos de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente.