El libro superventas que está revolucionando el mundo, 'Adicta a un gilipollas’

El libro best seller Adicta a un gilipollas La psicóloga Lara Ferreiro, mediáticamente conocida porque sale en muchos programas de televisión y medios, elegida por ABC como una de las 25 mujeres más relevantes e influyentes en España por su contribución sobre la salud mental.

Su libro Adicta a un Gilipollas en tan solo 3 semanas, un best seller número #2 en Amazon que también se ha traducido, entre otros idiomas, al griego y al polaco. En palabras de la autora, esto está siendo una auténtica revolución "anti-gilipollas". Todo un éxito el poder ayudar a miles de personas a dejar de salir de relaciones tóxicas.

Según Lara Ferreiro, su libro trata de un “programa de desintoxicación radical de 6 semanas” que libera a las personas de su problema de enganche a relaciones tóxicas. El primer paso es identificar si existe una adicción, y, para eso, formula una serie de ejercicios que los lectores deben completar. Un enfoque de la adicción emocional que no se encontrará en ningún otro lado, la psicóloga ha diseñado un método completamente pionero y revolucionario que está dando la vuelta al mundo. ¿Se repiten los mismos patrones tóxicos en las relaciones de pareja? ¿Se cree que se es adicta a un hombre tóxico? Este es el libro adecuado.

Ferreiro indica que el texto no solo orienta para identificar un problema de adicción emocional, sino también para reconocer perfiles de hombres tóxicos y perfiles de adictas emocionales. Por eso, aporta una serie de herramientas para detectar esos comportamientos y aprender a evitarlos con historias de testimonios reales muy inspiradoras. Igualmente, la psicóloga aporta los conocimientos para construir relaciones sanas de pareja y fomentar la autoestima.

La experta señala que es un método pionero que ayuda a las mujeres a desengancharse de una relación tóxica. Incluye un ‘yonquitest’, para medir el grado de adicción emocional, relatos de mujeres que pasaron por la misma situación, los perfiles de hombres tóxicos y una guía para evitar el maltrato psicológico. En estas páginas, Lara Ferreiro ayuda a las mujeres a quererse incondicionalmente a sí mismas. Adicta a un gilipollas es una mirada a la libertad emocional, a una nueva vida alejada de relaciones tóxicas que nos hacen daño.

La adicción emocional es un comportamiento anómalo en el que una persona siente que no puede funcionar sin la presencia o acompañamiento de otro individuo. Es un enganche tóxico, disfuncional y obsesivo que se crea entre dos individuos. Es un patrón psicológico que puede incluir temor a la separación, dificultades para tomar decisiones, incomodidad por estar solo y un miedo anormal al abandono.

Las relaciones tóxicas están a la orden del día y son "la nueva droga" del siglo XXI. Las personas adictas emocionales suelen aislarse y se dejan manipular por terceros o comportamientos propios tóxicos. También tienden a anular sus deseos en favor de otros, repetir patrones y sentir que su felicidad depende de aquellos.

La terapia de Lara Ferreiro Después de más de diez años de terapia Lara Ferreiro combate la adicción emocional y cuida de la salud mental de sus pacientes con terapias presenciales y online.

Esto se debe a las contribuciones que ha hecho no solo en por tratamientos, sino también en por aportes en charlas, talleres y televisión. En sus terapias cuenta con 2 modalidades. En la presencial, los pacientes acuden a su consulta en Madrid y reciben la asistencia que requieren. En la modalidad online, el paciente puede encontrarse en cualquier lugar y recibir su terapia. No importa en qué lugar del mundo estés, recibe pacientes desde Reino Unido hasta Sidney (Australia). Un aspecto que destaca esta psicóloga es su exclusivo método diseñado para mejorar la situación de los pacientes en el menor tiempo posible. Utiliza las técnicas de mayor eficacia para potenciar las habilidades y minimizar los temas que producen la adicción emocional u otros trastornos y problemas de salud mental. Ferreiro apunta que a pesar de que existen muchas personas con este problema, afortunadamente cada vez menos de ellas consideran tabú acudir a un psicólogo. También Lara Ferreiro es profesora de psicopatología en la universidad.

