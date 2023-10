Fundación ONCE reclama la implicación de la sociedad en la lucha contra la violencia de género en las mujeres con discapacidad

La violencia de género sigue aumentando cada año. En este sentido, ¿qué papel tiene la sociedad a la hora de ayudar a frenar este tipo de violencia y más a la que afecta a mujeres con discapacidad? Para avanzar en la eliminación de la violencia de género, es clave analizar el papel de los diferentes agentes de la sociedad civil para la prevención y la atención, desde la perspectiva de los ámbitos sanitario, jurídico, educativo, policial, tecnológico y de servicios sociales, uno muy importante, porque todo el mundo es responsable. Y para ello, una buena educación es clave. Hay que ofrecer a los niños y las niñas la libertad de crecer en igualdad, tal y como se concluyó en el V Encuentro La sociedad civil frente a la violencia de género, organizado por el proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo, "Mujeres en Modo ON VG".

Como recordó en este evento Virginia Carcedo Illera, secretaria general de Fundación Once e Inserta Empleo, según datos de la ‘Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019’ –la última ofrecida por el Ministerio de Igualdad y la primera que incluye a las mujeres con discapacidad- el 40,4% de las mujeres con discapacidad acreditada ha sufrido algún tipo de violencia en la pareja, frente al 31,9% de las mujeres sin discapacidad".

Además, matizó que "la violencia de género incide bidireccionalmente en el caso de las mujeres con discapacidad, primero, porque muchas lo sufren por su discapacidad, y otras tienen discapacidad fruto de esa violencia". Así "la lucha contra la violencia de género es responsabilidad de toda la sociedad".

Carcedo puntualizó que "desde que entró en vigor la Ley Integral de Violencia, los colegios de la Abogacía tienen turnos especiales en violencia de género, que son los que acompañan y asisten de forma directa a las víctimas. Esta es especializada, inmediata y gratuita". También existe una Comisión Técnica de acciones contra la violencia de género de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde intervienen profesionales de todos los ámbitos. Su función es la coordinación y dinamización de medidas para la detección y prevención y atención de las víctimas.

En su opinión, todo el mundo tiene una responsabilidad en cuanto a la violencia de género en mujeres con discapacidad, y ese es el reto de ‘Está en tu mano. Una iniciativa que se enmarca en su proyecto ‘Mujeres en Modo ON VG’ de Inserta Empleo y Fundación ONCE que cuenta con la participación y apoyo clave de empresas y entidades de renombre. Algunas son las empresas miembro del Foro Inserta Responsable: Ilunion Hotels, Contact Center BPO, Retail y Lavandería; Eroski, quien colabora replicando la acción de sensibilización de forma digital; Ibermutua; Alcampo; Forum Sport; Repsol, Fundación Cofares; Día; Sacyr y Serveo, y empresas colaboradoras con Inserta Empleo: Mutua Universal, UCC, CablesCOM, además de la comunidad de "Empresas por una sociedad libre de violencia de género del Instituto de la Mujer": Clarel, Grupo Eulen, Array Technologies, Agbar Hoteles Poseidón o entidades como ONCE, quien colabora replicando la acción de sensibilización de forma digital, el Instituto de la Mujer, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio M.P.S.A (Segipsa) y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España.

En este sentido, Fundación ONCE e Inserta Empleo, quieren seguir dando voz a estas mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, y ayudarlas a conseguir un empleo con el que poder ser independiente y hacer frente a su situación, empezando por la denuncia siempre. En definitiva, tiene que haber sinergias colaborativas.

'Está en tu mano' es una herramienta clave, gracias asu web y número de teléfono gratuito (900 670 557,fundamental para que tanto mujeres víctimas de violencia de género como quienes sean testigos de ella puedan denunciar sin ningún miedo.

Además, dentro de ‘Mujeres en Modo ON-VG’ Inserta Empleo ha realizado y presentado La voz del coraje, un libro que recoge los testimonios de catorce mujeres con discapacidad de diferentes partes de España, también en Andalucía, que han sufrido violencia de género.

Las mujeres que prestan su voz en el libro forman parte del programa ‘Mujeres en Modo ON VG’, iniciativa que pretende que las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de género recuperen las riendas de su vida a través de la formación y el empleo. La voz del coraje, que se integra en este programa, es el primer libro de estas características que se publica en nuestro país.

Estas historias de vida encaran al lector con la realidad poliédrica de la violencia machista, que no solo se reduce al maltrato físico, sino que se extiende en manifestaciones igualmente trágicas, como la violencia verbal, la económica, la institucional etc., en palabras de la coordinadora del libro, Esther Peñas.