LoJack y High Mobility se unen para ofrecer protección innovadora para vehículos conectados en toda Europa

LoJack aprovecha la información proporcionada por la telemática embarcada por el fabricante a través de la plataforma de High Mobility para mejorar la seguridad del vehículo y conductor. Esta colaboración establece un nuevo nivel de protección contra el robo y el uso no autorizado para los coches conectados en Europa LoJack España, una empresa de inteligencia conectada que ayuda a las personas y organizaciones a rastrear, supervisar y recuperar vehículos y activos vitales con visibilidad y conocimientos en tiempo real, y High Mobility, un proveedor líder de tecnología de coches conectados, anuncian su asociación estratégica cuyo es fin es poder utilizar los datos conectados de los coches en directo para rastrear y recuperar vehículos robados.

La avanzada plataforma de datos de vehículos conectados de High Mobility se ha integrado con la plataforma SVT de LoJack, líder del mercado en servicios de seguridad, lo que permitirá a los conductores y a los gestores de flotas acceder a información detallada sobre el estado y ubicación del vehículo en tiempo real. Los datos telemáticos de los vehículos estarán ahora disponibles para LoJack en la mayoría de fabricantes de automóviles. Aquellos coches producidos a partir de 2018 ya pueden conectarse y a finales de este año se anunciarán más marcas y modelos.

La experiencia combinada de LoJack, con más de 40 años de experiencia en la recuperación de vehículos robados, y la nueva tecnología de datos de vehículos conectados de High Mobility reforzará significativamente la seguridad de los vehículos en el mercado. La integración del probado sistema de recuperación de LoJack con la tecnología punta de High Mobility proporcionará un nivel de protección sin precedentes contra el robo y el uso no autorizado de cualquier vehículo.

En caso de robo, los datos proporcionados por High Mobility permitirán ubicar la posición exacta incluso de vehículos no equipados con la tecnología de LoJack. La localización a través del posicionamiento GPS se suma a la solución de radiofrecuencia de LoJack, capaz de rastrear vehículos en las situaciones más complejas gracias al equipo de Law Enforcement dedicado a la investigación en la materia. Esta asociación tiene como objetivo aumentar el número de recuperaciones de vehículos robados en todos los mercados, ya que las dos tecnologías potenciarán las posibilidades de recuperarlos.

Con su presencia mundial combinada y sus redes establecidas, LoJack y High Mobility estarán bien posicionadas para ofrecer sus soluciones a los clientes de todos los mercados europeos. El objetivo de la asociación es aprovechar la tecnología de los vehículos conectados, prevenir los robos y, más adelante, expandirse.

"Esta colaboración sienta las bases para el desarrollo de nuevas formas de movilidad más seguras y conectadas, ampliando las capacidades de LoJack para atender las necesidades de los clientes", declara José Ignacio Rubio, country manager de LoJack para España y Portugal. "Las fuerzas de High Mobility y LoJack convergen con una única interfaz completa y fácil de usar, dedicada al canal BtoB tanto para los vehículos protegidos por LoJack como los que no lo están, mejorando su seguridad en caso de robo y apoyando las actividades de gestión de flotas que puedan surgir".

"Estamos encantados de asociarnos con LoJack y proporcionarles acceso a valiosos datos en tiempo real de las principales marcas de automoción. Esta integración ayudará a LoJack a mejorar sus servicios y ofrecer una experiencia aún más fluida. La asociación representa el futuro de la tecnología automovilística, en la que los datos de los vehículos abren nuevas posibilidades de seguridad y comodidad. Es un orgullo desempeñar un papel clave en este desarrollo", concluye Risto Vahtra, consejero delegado de High Mobility.