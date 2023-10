Solo el 1,89% de las ofertas de empleo en España exige contar con un postgrado, aunque su tasa de empleo es del 87,3% según Infoempleo y LHH Recruitment Solutions

Los estudios de postgrado no son un requisito obligatorio para optar a un puesto de trabajo en España, pero sí son un elemento diferenciador en la empleabilidad de un candidato/a. Solo un 1,89% de las ofertas especifica como requisito este tipo de formación, 0,25 puntos porcentuales más que hace un año. Sin embargo, según el INE, la tasa de empleo de los titulados de postgrado en el país se sitúa en un 87,3% En el mercado laboral español los estudios de postgrado son el nivel formativo menos solicitado como requisito obligatorio entre las ofertas que requieren formación específica. Por tanto, no son un requerimiento obligatorio a la hora de optar a un puesto de trabajo, sin embargo, en muchos casos sí que se convierten en un elemento diferenciador para las empresas a la hora de elegir a uno u otro candidato/a, sobre todo, en posiciones que requieren de una mayor especialización.

Por ello, conocer la empleabilidad que pueda tener una u otra titulación de postgrado según el sector en el que se quiera desarrollar el candidato/a o el ámbito geográfico en el que trabajar son una buena ayuda a la hora de tomar la decisión de cursar este tipo de formación. Así, el portal de trabajo Infoempleo y LHH Recruitment Solutions, la consultora de selección del talento cualificado, executive y directivo del Grupo Adecco, ofrecen un análisis de las titulaciones de postgrado con mayores salidas profesionales, que se engloba dentro del Informe Infoempleo Adecco 2022: Oferta y demanda de empleo en España.

La empleabilidad de los postgrados

La formación de postgrado abre un amplio abanico de posibilidades al empleado/a en el mercado de trabajo. En muchos casos funciona como trampolín para aquellos/as jóvenes que buscan una primera oportunidad en el mundo laboral convirtiéndose en un elemento diferenciador para la decisión de los reclutadores, especialmente en ciertos sectores donde el conocimiento especializado es un plus (en algunos casi una obligación). En otros, para profesionales con experiencia, el postgrado garantiza la empleabilidad y facilita la mejora de categoría profesional e incluso una mayor retribución económica.

Aun así, en España, tan solo el 1,89% de las ofertas de empleo demanda este tipo de titulación como requisito obligatorio. Y aunque poco a poco la demanda de estos perfiles se va recuperando (+0,25 puntos porcentuales interanuales), tres años después del inicio de la pandemia todavía siguen estando muy por debajo del 3,55% que mostraban en 2019.

Sin embargo, las cifras oficiales hablan de una gran empleabilidad de este tipo de formación. Así, según datos del Instituto Nacional de Estadística, los titulados de estudios de máster tienen una tasa de empleo más alta en comparación con aquellos que poseen únicamente un título de grado: la tasa de empleo de los titulados de postgrado en España se sitúa en un 87,3% mientras que la de los titulados universitarios está en un 86,1%. Esto se traduce en que las personas que completan esta formación de máster consiguen empleo en su campo de estudio en un período de tiempo relativamente corto después de graduarse asegurándose una alta empleabilidad.

Sectores que más requieren un máster o postgrado

Durante el pasado año, y por segundo ejercicio consecutivo, Auditoría es el sector que ha demandado más candidatos/as con formación de postgrado en sus ofertas de empleo (22,39% de ellas) aumentando 6,11 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior (el segundo mayor crecimiento sectorial).

Al segundo lugar asciende, tras experimentar el mayor incremento interanual, de 11,11 p.p., el sector de Relaciones Públicas (16,67%), una actividad que en 2020 ni siquiera aparecía entre los sectores que demandaban personal con formación de postgrado pero que desde entonces no ha parado de crecer.

En tercera posición se sitúan las actividades que engloban la Enseñanza y Formación (8,85%; +5,09 p.p.) sector que también experimenta un importante incremento y avanza cuatro puestos. Consultoría general (8,57%; +5,02 p.p.) y Producción Audiovisual (7,79%; +2,79 p.p.) completan el top 5 de sectores que más demandaban personal con formación de postgrado.

Otros sectores que han vivido fuertes crecimientos en su demanda de postgrados han sido Agencias de Viajes, Aduanas (5,26%, +5,26 p.p.) y Asesoría Jurídica (7,40%, +4,59 p.p.).

En cambio, Calidad y Medio Ambiente (que el año pasado estaba en segundo lugar) es el sector que ha experimentado una caída más importante en su demanda de postgrados (-2,51 puntos porcentuales, 6,13%), junto al sector Multimedia (-2,01 p.p.; 3,70%), que un año atrás era el cuarto sector que más demandaba contar con un máster o postgrado en sus ofertas de empleo.

Los estudios de MBA (Master of Business Administration) siguen reduciendo su peso en las ofertas que requieren formación de postgrado, mientras que se incrementa la demanda de candidatos con formación especializada en el sector en el que van a trabajar.

Directivos/as, a los que más se exige esta titulación

La categoría profesional de dirección exige en el 13,50% de sus ofertas contar con un máster o postgrado. Vuelve a ser el nivel donde se requieren más candidatos/as con estos estudios (tras el auge el año pasado de las ofertas para mandos y técnicos) tras experimentar el mayor crecimiento interanual en su exigencia (+8,08 p.p.). En las ofertas de empleo para puestos de dirección, el MBA sigue siendo el máster requerido por exigencia, señalado así en el 91,00% de las ocasiones en las que se especifica titulación de postgrado. Mientras que tiene mucha menor relevancia contar con formación especializada en el área concreta que vayan a dirigir (9,00%).

En segundo lugar, se sitúa la categoría de técnicos (8,55%), que ha vuelto a incrementar el peso de las ofertas que requieren formación de postgrado para estos puestos (+2,20 p.p.). La formación que se pide a estos candidatos es, en un 51,79% de los casos, MBA (tendencia que ha cambiado en el último año).

En la categoría de mandos, las ofertas que requieren formación de postgrado han disminuido 8,04 puntos con respecto a 2021, y aglutinan tan solo a un 1,50% de las ofertas. Esta fuerte caída ha desplazado a esta categoría de la primera posición que alcanzó a ocupar hace un año. Más de la mitad de las ofertas para estos puestos requiere contar con un MBA.

Solo un 0,20% de las ofertas dirigidas a empleados demandan formación de postgrado (-0,29 p.p.). También en esta categoría se prefiere contar con un MBA frente a otras materias (58,24%).

Yendo más allá, se puede analizar los puestos de trabajo que más valoran contar con formación de postgrado en función de la categoría profesional a la que pertenecen. Así, dentro de la categoría de directivos, el postgrado es más demandado en aquellas ofertas dirigidas al Director/a de Inversiones y al Director/a de Asesoría Jurídica (100% de las ofertas), al Director/a de Estrategia de Negocio (64,29% de sus vacantes), al Director/a de Centro educativo (60%) y al Director/a de Logística (40%).

Para la categoría de mandos intermedios, esta titulación es necesaria para optar al puesto de Supervisor/a Instalaciones Industriales, al de Data Manager, al de Consultor/a Senior Informático, y al de Consultor/a Senior de Tecnologías de la Información. En todas sus vacantes públicas se requiere contar con un máster.

En cuanto a perfiles técnicos se refiere, el postgrado se solicita para ser Psicopedagogo, Programador ABAP, Técnico/a de Ingeniería Marítima y Microbiólogo/a (100% de las ofertas de postgrado todos ellos) y Profesor/a de alemán (95,96%).

Por último, en la categoría profesional de empleados, el postgrado es necesario para optar a puestos como el de Monitor/a de Yoga (60%), Oficial de Ingeniería Marítima (33,33%), Encuestador/a (20,75%), Monitor/a de Fitness y Técnico/a en Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural (ambas con el 14,29% de sus vacantes solicitando postgrados).

Las comunidades autónomas que más demandan postgrados

Por último, es interesante saber en qué autonomías tiene más peso contar con un máster para acceder al empleo. Este año, Canarias es la región que experimenta el mayor incremento en las ofertas de empleo que requieren contar con un postgrado y se coloca a la cabeza (7,72% de las vacantes, +5,53 p.p.), solo superada por las ciudades autónomas de Melilla (9,73%; +5,64 p.p.) y Ceuta (8,91%; 5,60 p.p.). Un año atrás, el archipiélago canario era la cuarta región que más importancia otorgaba a esta formación.

En segundo lugar se mantiene Extremadura (6,17%; +3,66 p.p. que es la segunda autonomía donde más crece la exigencia de postgrados en el último año), y al tercer lugar queda relegada Islas Baleares, que cede el liderato y demanda ahora los másteres en el 5,92% de sus vacantes, tras crecer menos que sus predecesoras (+2,99 puntos).

A continuación, se coloca ahora Castilla-La Mancha, que cede un puesto a pesar de incrementar su oferta para titulados de postgrado, y quedar en el 5,14% (+2,89 p.p.). El top 5 lo cierra un año más Castilla y León (4,88%; +2,72 p.p.).

Tras ellas se encuentran las autonomías de la Región de Murcia (4,85%; +2,96 p.p.) que avanza una posición, Andalucía, que mejora cuatro puestos en un año (4,72%; +2,99 puntos), La Rioja -que es la tercera comunidad donde más crece la demanda de esta formación- (4,58%; +3,10 p.p.), Asturias (4,52%; +2,77 p.p. que también sube una plaza y se coloca novena), Cantabria (4,20%; la que a pesar de su crecimiento de 2,43 puntos baja dos posiciones), Galicia (4,14%; +2,2 p.p. que el año pasado era sexta) y la Comunidad de Madrid (3,83%; +2,17 p.p.).

En el otro extremo, las cinco comunidades donde menos importancia tiene la formación de postgrados dentro de sus ofertas son, de menor a mayor peso, el País Vasco que cede un puesto y se queda a la cola (2,09%; +1,07 p.p.), Cataluña (2,15%; +1,14 p.p. que intercambia la posición con la autonomía vasca), Aragón (3,06%; +1,30 p.p.) y Navarra (3,67%; +2,38 p.p.) que intercambian posiciones, y la Comunidad Valenciana, que conserva su posición con respecto al año anterior (3,78%; +2,17 p.p.).

En lo referido a las comunidades donde más se especifica que la formación de postgrado sea un MBA, la Región de Murcia sigue ocupando el primer lugar con el 20,45% de las ofertas de postgrado (aunque esa exigencia baja casi 10 puntos porcentuales en el último año). Le siguen Cataluña (19,53%) y Castilla-La Mancha, con un 19,42% de las ofertas de postgrado especificando esa formación y en cuarto lugar se encuentra Cantabria, que lo solicita en un 19,35% de sus ofertas de empleo para postgraduados.

Por último, entre las autonomías que dan más valor a postgrados o másteres que tienen relación con materias específicas de su ámbito destacan Canarias, con un 92,11% de sus ofertas, Asturias, con un 90,91% de sus vacantes de postgrado, y Extremadura, con un 90%.