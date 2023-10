Sapphira Privé, el grupo que conquista el mercado global y reinventa la franquicia

Un futuro prometedor con Sapphira Privé: líder en España con 70 centros, dos décadas como fabricantes de aparatología, y primera franquicia española en entrar en Estados Unidos Una trayectoria emergente año tras año: la franquicia no franquicia

Sapphira Privé comienza su actividad hace 20 años como fabricantes y distribuidores a nivel mundial de aparatología de última generación de tratamientos faciales y corporales unisex, bajo la marca europea SAPPHIRA. Se ha convertido en una de las marcas más reconocidas por su tecnología, precio y calidad, aparatología de alta gama a precios imbatibles, una de las razones por las que el mercado estadounidense le ha abierto las puertas.

Con un crecimiento sólido y exponencial, la red se ha posicionado como una de las franquicias con mayor proyección de los últimos años gracias a la libertad de gestión y operativa que da a cada uno de sus asociados. En definitiva, Sapphira es un modelo de franquicia que rompe los esquemas convencionales: sin royalties, con libertad de precios y de gestión, tratamientos complementarios al gusto, costes mínimos de personal, etc.

Un centro médico estético en cada rincón del planeta

Con más de 70 unidades a nivel nacional e internacional, Sapphira tiene una extensa red de centros en el territorio español, teniendo presencia en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián, Marbella, Vitoria, La Coruña, Vigo, Toledo, etc.

Sapphira es la única marca española de estética en franquicia que opera en Estados Unidos, contando en este momento con 8 centros en Miami, San Antonio, Florida, Doral, Winter Garden, Orlando, Texas y Woodlands. Tras el éxito obtenido, tiene previsto la apertura de nuevos centros durante los próximos meses en los principales estados norteamericanos.

La marca abrirá en los próximos meses nuevos establecimientos en Bilbao, Barcelona, Ibiza, El Masnou, Alicante, Casteldefels, Cádiz, Madrid, Huelva y Málaga.

A la vanguardia de las nuevas tendencias del sector

Todas las clínicas de Sapphira Privé se caracterizan por su versatilidad y precio asequible y competitivo. Son espacios multidisciplinares que recogen tratamientos estéticos no invasivos corporales y faciales, así como tratamientos medico estéticos de última generación y las mejores marcas de cosmética. También en varios puntos en España dan cobertura a otros servicios como fisioterapia, dietética, pilates, odontología, nutrición, etc. Cualquier servicio relacionado con la actividad de belleza y estética que demanden los clientes de la zona.

Una opción de inversión exitosa como asociado de Sapphira Privé

Sapphira Privé es una de las enseñas que más ha crecido en franquicia en los últimos años, siendo una de las marcas más sostenibles y con mayor presencia en el mercado internacional de franquicias.

Plantean una de las condiciones más competitivas en el mercado de franquicias de estética tanto a nivel de inversión, como de soporte al futuro franquiciado; con muy buenos acuerdos de financiación y amplias posibilidades de negocio a corto y largo plazo.

Un formato adaptable a cualquier tipo de emprendedor, desde inversores sin experiencia en el sector que buscan rentabilidad a corto plazo, profesionales del sector que buscan emprender y abrir su propio centro, así como clínicas locales que buscan integrarse en la red.