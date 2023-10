¿Por qué es importante usar productos cosméticos antipolución?, por DOCTOR KLEIN

La contaminación afecta a las personas de muchas maneras y una de ellas tiene que ver con el deterioro de la piel. Varias investigaciones concuerdan en que las partículas de polvo, humo y químicos que se encuentran suspendidas en el aire pueden producir una serie de afectaciones dermatológicas.

Por esta razón, hoy en día el cuidado de la piel no solo debe incluir la habitual limpieza, protección solar e hidratación, sino que es necesario incluir una crema antipolucion y otros productos relacionados, como los de la línea de cosmética natural Urban Skin Protect de DOCTOR KLEIN.

¿Cómo afecta la contaminación a la piel? Lo que se conoce como polución incluye el conjunto de una amplia variedad de agentes contaminantes que incluyen los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Estos proceden principalmente del humo de los coches y de la combustión de materiales orgánicos, como los cigarrillos, entre otros.

En el aire también se encuentran suspendidas las denominadas partículas de materia que implican una mezcla de sólidos y líquidos como polvo, polen, hollín, humo y gotas contaminadas por diversos químicos.

Todos estos agentes pueden impregnarse en la epidermis y filtrase a través de sus diferentes capas. Por ello, contrario a lo que se creía años atrás, un baño o una ducha no es suficiente para contrarrestar los efectos de la polución desde el punto de vista dermatológico.

Los daños que pueden causar estas partículas en la piel afectan sobre todo a las personas que viven en grandes urbes y frecuentemente están expuestas a la contaminación. Los síntomas que demuestran cómo la contaminación afecta la piel incluyen signos prematuros de envejecimiento, deshidratación y resequedad, aparición e incremento de manchas, hipersensibilidad, acné y obstrucción de poros.

Cuidados antipolución Las rutinas de cuidado de la piel se han vuelto populares en la última década gracias a un mayor acceso a información sobre el cuidado del rostro. Sin embargo, deben reevaluarse, considerando la realidad de que el aire contaminado no solo afecta los pulmones sino también la piel y, en consecuencia se debe incluir una crema antipolución.

DOCTOR KLEIN garantiza que la línea Urban Skin Protect es una de las mejores opciones cuando se trata de fortalecer la barrera cutánea de forma natural.

La línea incluye un booster y dos cremas, una de ellas para pieles normales y la otra formulada específicamente para las pieles maduras y deshidratadas. Todos estos productos contienen activos de peonía y pasiflora que ayudan a activar los mecanismos naturales de autodefensa.

Además, aportan una potente hidratación y luminosidad, al tiempo que mejoran la función de barrera natural.