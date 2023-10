Empezar el año sin kilos y con salud; prepararse con tiempo para la Navidad es posible con Cuerpo Libre

Los problemas de peso están ligados a una amplia variedad de enfermedades que pueden volverse graves. Por ese motivo, se trata de un factor de riesgo para la salud y la vida, y no solo de una cuestión de estética.

Por ello, existen clínicas de adelgazamiento como Cuerpo Libre, donde un equipo de profesionales, junto a su fundadora Isabel Artero, ha desarrollado un método eficiente para ayudar a sus pacientes a recuperar el bienestar físico. Esta clínica aprovecha que quedan pocos meses para la llegada de diciembre e invita a sus potenciales clientes a preparar su cuerpo para la Navidad y recibir el 2024 con una salud recuperada, menos kilos y libre de celulitis.

Un método de adelgazamiento con dos etapas Cuerpo Libre aplica procedimientos no invasivos combinados con planes nutricionales no restrictivos con el fin de ayudar a los pacientes a disminuir el peso y eliminar la grasa localizada de manera saludable y sencilla. Todo esto, con el objetivo de que no se produzca un efecto rebote y que los beneficios del tratamiento perduren en el tiempo.

La clínica de adelgazamiento ofrece un método que consta de dos etapas. En la primera, el equipo médico hace una evaluación exhaustiva. Posteriormente, elabora un plan personalizado encaminado a generar una pérdida de peso gradual y sostenible.

La segunda etapa, por su parte, se enfoca en estabilizar y reafirmar las áreas tratadas para conseguir un cuerpo armonioso y sin flacidez.

En lo que respecta a la alimentación, Cuerpo Libre es enfático en que se debe mantener una alimentación equilibrada y sana, que no prohíba al paciente sus alimentos favoritos, ya que podría ser contraproducente.

Tecnología vanguardista La clínica cuenta con tecnología certificada que le permite aplicar tratamientos que se ajustan a las necesidades del paciente. Una de las técnicas disponibles es la de ondas térmicas, que se aplica de forma externa y localizada. Ayuda a estimular el sistema termorregulador, favoreciendo la quema de grasas.

Otro de los procesos se denomina drenoterapia e involucra un producto del mismo nombre de la clínica: Cuerpo Libre. Este se aplica en las áreas problemáticas para disolver la acumulación de grasa.

De igual forma, los pacientes pueden requerir la técnica de vela corporal, que sirve para solucionar problemas de celulitis flácida, gracias a una combinación de radiofrecuencia y luz con vacunterapia.

Y, finalmente, la presoterapia corporal es un procedimiento que permite disminuir la celulitis, modelar las formas, liberar toxinas y eliminar volumen en zonas localizadas.