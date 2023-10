Sonreír es sinónimo de felicidad, atracción física y éxito social, según un estudio de Clínicas W

Más felices, más atractivos y con mayor habilidad para relacionarse en público. Así percibe la sociedad a las personas que sonríen más en su día a día. A lo largo de los últimos años son muchos los estudios que demuestran los múltiples beneficios asociados a este sencillo gesto, innato y espontáneo y característico de la raza humana, y una investigación reciente realizada por la red odontológica Clínicas W confirma la asociación positiva de sonreír en diferentes estados de la vida El primer viernes de octubre recuerda cada año el papel que desempeña la sonrisa en la salud, felicidad y bienestar de las personas. "Sonreír nos acompaña, incluso, desde antes de nacer, y con motivo del Día Mundial de la Sonrisa nuevos datos evidencian las grandes ventajas que tiene dar rienda suelta a un gesto lleno de emociones y sensaciones positivas hasta para las personas que nos rodean".

El 76,1 % de la sociedad considera que las personas que sonríen más son más felices. Esta conexión entre la sonrisa y la felicidad se respalda aún más por investigaciones de la Universidad Wayne State, que encontraron que sonreír en fotografías está relacionado con una vida más larga y una reducción del estrés.

En lo que respecta a la sonrisa y la felicidad, el estudio arroja algunos datos curiosos, y es que los hombres opinan, en mayor medida que las mujeres, que la sonrisa favorece encontrar pareja. Sin embargo, ellas ven más relación entre ser atractivo o atractiva y la sonrisa, opinión respaldada por más de nueve de cada diez mujeres. En lo que respecta a la edad, la percepción es cristalina: las personas más mayores muestran un mayor convencimiento de que la sonrisa es un signo de felicidad.

Pero la influencia de una sonrisa no se limita solo a la felicidad. Según el mismo estudio, elaborado por Clínicas W este mismo año con la participación de más de 1300 encuestados, el 69,2 % de las personas que sonríen con regularidad tienen una mayor facilidad para encontrar pareja. De hecho, la Universidad de California demostró en 2018 que sonreír puede mejorar el estado de ánimo y la percepción positiva, lo que podría explicar esta tendencia.

Además de encontrar el amor, sonreír también puede hacer que florezca un espíritu joven, ya que el 78 % de las personas encuestadas creen que parecen más jóvenes cuando sonríen. Y eso no es todo. "La sonrisa también tiene un impacto en cómo nos perciben los demás". El 88,8 % afirma que las personas son más atractivas cuando sonríen. Un estudio realizado por Antonakis y Colquitt en la Universidad de Princeton respalda esta idea al demostrar que las personas que sonríen son percibidas como más cálidas y competentes, lo que mejora sus relaciones sociales y su influencia en otros.

Finalmente, el estudio de las clínicas dentales de Odontología Slow revela que el 87,4 % de las personas que sonríen con regularidad tienen una mayor facilidad para relacionarse en público, y el 60,6 % logra más éxito profesional. Esto sugiere que sonreír no solo beneficia las relaciones personales, sino que también puede tener un impacto positivo en nuestras carreras.

En definitiva, la sonrisa no solo es una expresión facial, sino una herramienta poderosa que puede impulsar la felicidad, el atractivo, las relaciones personales y el éxito profesional. El Día Mundial de la Sonrisa recuerda la importancia de compartir una sonrisa y los beneficios que puede aportar a la salud mental, emocional y social.