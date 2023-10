Blefaroplastia no quirúrgica para el tratamiento de párpados superiores así como inferiores cuando existe piel redundante

Las manchas por acné, la exposición constante al sol, las cicatrices, marcas, arrugas y líneas de expresión son elementos que influyen notoriamente en el aspecto juvenil de una persona.

Por ello, los tratamientos de rejuvenecimiento se han hecho cada vez más populares en España, incluyendo los de blefaroplastia no quirúrgica ofrecidos por Alluring Clinic. Las opiniones blefaroplastia sin cirugía de los expertos y pacientes de esta clínica demuestran la efectividad del tratamiento y el potencial que tiene para ayudar a las personas a recuperar su confianza.

¿Qué opinan los expertos de la blefaroplastia sin cirugía? En Alluring Clinic la satisfacción del cliente por lucir atractivo y saludable es lo más importante, por lo que siempre están en constante investigación para ofrecer nuevas soluciones. Dentro de estas soluciones se encuentra el Dermaplax(R) (generador de plasma atmosférico), un nuevo tratamiento seguro y eficaz de la blefaroplastia sin cirugía. En las opiniones blefaroplastia sin cirugía dadas por los expertos de esta compañía afirman que se trata de uno de los tratamientos modernos más efectivos para rejuvenecer la piel. Este rejuvenecimiento es posible debido a que en el proceso se elimina el exceso de piel en los párpados y en otros lugares de la piel y se promueve la regeneración de la piel dañada y envejecida. Esta generación estimula el crecimiento de células nuevas y saludables, dando lugar a un aspecto general de la piel más joven y limpio. También es fundamental destacar que este proceso al no ser quirúrgico genera resultados más naturales y permite recuperaciones más rápidas sin someterse a hospitalizaciones. Hay que destacar que cuando el exceso de piel redundante en la zona de párpados es muy relevante, es posible que el tratamiento solo pueda ser quirúrgico, por lo que conviene no esperar a que exista un gran exceso de piel en el párpado para poder aprovechar los beneficios de esta técnica.

¿Qué beneficios aporta la blefaroplastia sin cirugía? La blefaroplastia sin cirugía aporta diversos beneficios a la piel entre los cuales se pueden mencionar la mejoría de las irregularidades producidas en la piel. De igual manera, este tratamiento ayuda a reafirmar la piel, promueve el crecimiento de esta de forma más revitalizada y reduce en gran medida las cicatrices, arrugas y líneas finas. Esta regeneración y reafirmación de una piel completamente nueva sumada a la reducción de los elementos mencionados crea en los adultos un aspecto más juvenil. Este tratamiento también es conocido por eliminar la queratosis actínica, las verrugas, los xantelasmas y por blanquear los tatuajes. En la clínica de medicina estética facial y corporal Alluring Clinic estos beneficios pueden ser obtenidos en sesiones de 3 a 6 días. Por supuesto, estas sesiones pueden ser de mayor o menor extensión dependiendo del paciente, el cual siempre es estudiado por especialistas con años de experiencia en el rejuvenecimiento de la piel.

Alluring Clinic ofrece a sus pacientes una primera consulta totalmente gratuita, en la cual analizan a los mismos de manera exhaustiva. Estos análisis permiten a la clínica determinar qué soluciones de tratamiento y rejuvenecimiento facial necesitan sus clientes para recuperar un aspecto rejuvenecido.