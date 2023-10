Formarse en el ámbito de la comunicación y del marketing digital con Empower Talent

Según las cifras ofrecidas por la plataforma Think with Google, en 2019, 5 de cada 10 personas encuestadas aseguró usar Google para buscar datos sobre las compras que deseaban hacer en internet. Además, el 49 % de los usuarios afirmó usar Google para descubrir nuevos productos y marcas.

Este balance demuestra la importancia que tiene la presencia virtual de las compañías. Sin embargo, para tener éxito en la era digital no basta con tener redes sociales y un sitio web. Los propietarios, emprendedores o personal encargado deben saber interactuar con el público, analizar e interpretar los resultados y las métricas, entre otras decisiones de vital importancia para el crecimiento. Con la finalidad de ampliar estos conocimientos, plataformas como Empower Talent ofrecen formación profesional en marketing y comunicación digital.

Marketing y comunicación digital: ¿qué es? La comunicación digital consiste en la transmisión de mensajes dentro del ámbito virtual. Por lo tanto, para que ocurra, debe realizarse en un formato que un dispositivo electrónico pueda leer o decodificar. Algunos medios digitales son las redes sociales, los blogs, las aplicaciones móviles, las páginas web, entre otros.

Por su parte, el término de marketing digital hace referencia a la aplicación de estrategias comunicacionales y publicitarias que se realizan en medios digitales.

Tanto el marketing como la comunicación digital se complementan entre sí. En un principio, los medios digitales permitían una comunicación unilateral en el mundo del marketing. Sin embargo, con la creación de las redes sociales, esto ha cambiado.

En la actualidad, es posible obtener la respuesta del público objetivo casi de forma inmediata, lo cual exige contar con conocimientos, estrategias y planes de acción para controlar cualquier situación que pueda presentarse.

Ventajas de estudiar marketing y comunicación digital Para el éxito de las compañías, es indispensable contar con una estrategia comunicacional y de marketing personalizada. En este sentido, tener conocimiento de estas disciplinas permite aprovechar los beneficios del mundo digital para comunicar ideas de forma inmediata.

Asimismo, es más rentable implementar campañas comunicacionales en medios digitales que en medios físicos. Esto se debe, en parte, a que las primeras pueden automatizarse para llegar a miles de personas, mientras que las segundas llegan a un grupo limitado.

La compañía Empower Talent, especializada en tecnología y educación, cuenta con programas y másteres que ofrece en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid y otras instituciones educativas de gran prestigio. Entre estos, destaca el Máster en Estrategias de Comunicación Digital 360º de la UCM. Dicho programa educativo permite aplicar y liderar las tecnologías del futuro en el área empresarial.

El avance del mercado y de sus herramientas es un factor inevitable. Por ello, es muy importante formarse con profesionales debidamente preparados como los de Empower Talent para mantenerse al día de las últimas tendencias y conocimientos del sector.