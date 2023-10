La tienda que ofrece Funko Pop de Stranger Things

La serie de Netflix creada por los hermanos Duffer, Stranger Things, es un fenómeno mundial de los últimos años con récords de visualizaciones de la plataforma de streaming estadounidense.

Desde el lanzamiento de la primera temporada (en 2016) hasta el final de la cuarta, que resultó todo un éxito para los amantes de la cultura ochentera, la marca Funko ha procurado capturar a través de sus famosas figuras de vinilo los momentos imborrables de la producción de ciencia ficción.

En este marco, la tienda Funko Pop Play&Toy ofrece a los fanáticos de la serie una línea especial Funko Pop Stranger Things con muñecos cabezones que están inspirados en las escenas más paradigmáticas de las 4 temporadas.

Coleccionar a los personajes favoritos de Stranger Things Play&Toy es una firma del sur de España dedicada a la venta al por mayor y menor de una amplia gama de figuras Funko Pop, peluches y merchandising. La tienda perteneciente a la empresa Doodigital, para aquellos cultores del coleccionismo y entusiastas, tiene reservada una edición especial del drama sobrenatural de Netflix.

Se trata de la línea Funko Pop de Stranger Things, con packs de coleccionables originales a precios muy asequibles que evocan a los momentos más épicos y decisivos de los residentes de Hawkins (Indiana).

En la primera temporada de la serie, la marca norteamericana de figuras de vinilo aprovechó el suceso causado en la plataforma mundial de streaming y lanzó al mercado una colección de muñecos con rasgos exagerados de los principales personajes: Eleven, Lucas Sinclair, Dustin Henderson, Will Byers, Max Mayfield, Nancy Wheeler, Jim Hopper, Erica Sinclair y Steve Harrington.

En este sentido, la figurilla que representa al personaje de Eleven – la joven con habilidades psíquicas interpretada por la actriz Millie Bobby Brown – es una de las más solicitadas del catálogo de la plataforma online de Play&Toy.

La oferta incluye a diferentes modelos y looks: ya sea elevándose con sus poderes, con la bata de hospital, con el traje de depósito y hasta con el atuendo de la emblemática escena del centro comercial.

El catálogo de figuras que ofrece la tienda en línea también abarca a Will Byers vestido de Cazafantasmas (temporada 2); Mike con walkie talkie, Dustin con brújula o look de campamento; Jim Hopper en su rol de jefe del departamento de policía de Hawkins; Max vestida para el mall y Steve con la indumentaria de heladería, entre otros muñecos.

Asimismo, una de las atmósferas más increíbles de la cuarta temporada quedó inmortalizada en el set de Funko Pop con el personaje de Eddie Munson, tocando Master of Puppets de Metallica en el Upside Down para enfrentar a los “demobats”.

Envíos gratuitos a domicilio La tienda Funko Pop de Granada está habilitada solo para venta online, por lo que los muñecos Funko Pop de Stranger Things pueden adquirirse mediante la plataforma web y recogerse en el almacén que Play&Toy posee en Armilla.

Por último, cabe destacar que los envíos a domicilio que la firma realiza en España son gratuitos y suelen demorar entre 24 a 48 horas laborales.