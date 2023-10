Cómo calcular la prima del seguro de decesos, por Seguros Academy

Uno de los aspectos a los que se le debe dar gran importancia, dentro de la planificación financiera de las familias, es a la contratación de un seguro de decesos.

Este tipo de póliza proporciona tranquilidad y alivio en momentos difíciles al cubrir los gastos asociados con un fallecimiento, como los costos funerarios y otras cosas relacionadas. Por ende, es una inversión inteligente para garantizar que los seres queridos estén protegidos cuando ocurre un infortunio. Para que las personas tengan una comprensión más profunda sobre este tema, los asesores de la empresa Seguros Academy ofrecen detalles de interés. Además, están a disposición para proporcionarles orientación para que puedan tomar decisiones acertadas.

Cómo se calcula la prima de un seguro de decesos: los expertos lo explican Los asesores de Seguros Academy indican que la prima de un seguro de deceso puede variar entre una persona y otra. Explican que la edad, por ejemplo, es uno de los factores que más influye. Es decir, mientras más edad se tenga, mayor será el monto a pagar.

A su vez, aclaran que el precio del seguro también depende del tipo de prima contratada, ya sea nivelada, que es la que no varía, solo sube por IPC; natural, que se caracteriza por qué sube de precio cada año, única, que brinda una cobertura del seguro a cambio de un pago único; y mixta, que es una combinación de la prima natural y la nivelada.

Por otro lado, los especialistas precisan que los seguros incluyen una serie de servicios que no son negociables, ya que son fundamentales. Uno de ellos es todo lo relacionado con los gastos funerarios como la compra del ataúd, el velatorio, el sepelio, los traslados del fallecido, entre otras cosas.

Agregan que la asistencia y gestión de trámites legales también está incluida en los servicios obligatorios, al igual que el consorcio, que es una institución a la que se puede acudir cuando se presenta un problema en el que entra en juego el seguro de una tercera persona.

Cuáles son los beneficios extras que se pueden incluir Los asesores mencionan que hay unos beneficios extras que se pueden incluir en los seguros de decesos y que resultan una excelente elección, como la responsabilidad civil familiar, que es un servicio que respalda a los asegurados en el caso de que causen un daño a alguna persona.

Finalmente, remarcan que también se puede incorporar la intervención quirúrgica para que los individuos que sean operados reciban una indemnización durante los días de hospitalización y hasta un límite de meses.

Quienes deseen contratar un seguro de esta categoría, pero no sepan cuál es la alternativa más adecuada según sus condiciones individuales, pueden contactar a los profesionales de Seguros Academy.