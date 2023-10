'Nuevo Comienzo' es el primer álbum de Awake

Awake es una formación que une a Ras Kuko (veterano en la escena reggae con más de 30 años en activo) y dos de los fundadores de la prometedora banda malagueña Malaka Youth, Carlos Keysie y Edu Fernández.

Un trabajo producido por Ras Kuko y Carlos Keysie, la mezcla del álbum la ha realizado el reconocido técnico de sonido y productor Mario Olivares (Daddy Cobra) en La Cobra Estudio.

Catorce cortes de puro reggae music que envuelven a los oyentes y les transportan en un viaje musical pasando por los diferentes sonidos como Roots, Raggamuffin, Dub, Steppa, Lovers…

Temas como Lo mejor de mí, Positive Vibes y Red Bold & Green, llenos de luz con un mensaje positivo que se entremezclan a la perfección con otros más combativos como The Babylon System, Guerreros de luz y Fuck You, con la inestimable colaboración del cantante internacional Lion D desde Italia. Los temas Identidad o Vida real llevan a la meditación y la toma de conciencia interior.

El álbum cuenta con las magistrales colaboraciones del trío vocal madrileño Emeterians en Nuevo comienzo (canción que da nombre al álbum) o la mítica banda argentina Nonpalidece junto a Franco Verón, que se combinan a la perfección en Hazlo por ti.

Nuevo Comienzo es un álbum con un sonido muy actual que por momentos hace rememorar la Old School, lo añejo… dándole vital importancia a esas líneas de bajo pesadas y sincopadas o a las originales y personales melodías de voz con hermosas armonías de coros. Ricos arreglos de piano, órganos, teclados o sintetizadores del increíble músico y productor Carlos Keysie, que armonizan junto con guitarras más libres con una esencia de blues melancólica y en otros casos potentes y agresivas. Todo ello montado sobre las maravillosas baterías de Eduardo Fernández “Profesah” con un sonido limpio, envolvente y elegante.

El álbum fue grabado entre Málaga y Tenerife con el buen hacer de Miguel Olmedo como técnico de grabación en Artesonao Studio (Montes de Málaga).

En definitiva, un trabajo llevado a cabo con pasión desde la trayectoria de estos grandes músicos dentro de la música jamaicana hecha en España que dará mucho que hablar por su calidad y compromiso con la buena música.

Miguel Caamaño (Black Vibes y Alma de león en Radio 3) dice sobre el grupo: "Awake! Ni vieja ni nueva escuela… La Escuela".

Tal y como afirman, “no están en esto ni por fama ni por dinero” y lo atestiguan trayendo de vuelta un sonido que nunca falla, pero con la maestría de establecer un puente con lo contemporáneo y vigente, sonando actuales y al mismo tiempo clásicos.

¿Awake es reggae? Por supuesto, pero su sonido y sus intenciones van más allá de clasificarse o encasillarse tratando de luchar contra el cliché que asocia a esta música con el verano o el “buen rollito”.

Awake es mucho más que eso. Son buenas canciones con un sello y un sonido muy personal junto con un directo mágico y poderoso que defienden a la perfección en cualquier festival o evento de música urbana o world music (sonidos del mundo).

El clímax que se alcanza al presenciar las actuaciones de este grupo solo es equiparable al que se experimenta cuando se escuchan los catorce temas que acaban de presentar con un trabajo que pronto se convertirá en un clásico del reggae en castellano.

No hay que olvidar que “Nuevo comienzo” está por llegar…

