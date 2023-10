La calidad de los jamones de Jamones Caballero

Para la mayoría de las personas, comprar jamón es una decisión importante que va más allá de una simple elección culinaria.

Es un acto de apreciación por la calidad, la tradición y la excelencia culinaria. La elección del jamón adecuado trata de apreciar el arte de la curación y la profesionalidad de los productores que han perfeccionado este proceso durante generaciones.

En Jamones Caballero presentan una excelente variedad de jamones que destacan entre la competencia por su excelente calidad, cuidado y sabor.

La calidad de los jamones es un factor característico de la marca ¿por qué?

Jamones Caballero no tendría razón de ser sin la calidad de sus jamones. Trabajamos mucho todos los procesos para conseguir un jamón de la más alta calidad.

En Jamones Caballero somos criadores y productores y llevamos 60 años dedicados a la elaboración del jamón ibérico de bellota.

El peso, la altitud de curación y el sabor, entre otros, son factores que distinguen a un buen jamón e intentamos siempre que nuestros productos cumplan con esos estándares de calidad.

Realizamos un control absoluto y exhaustivo de todo el proceso de producción. Desde la genética y alimentación de nuestros animales, hasta el envejecimiento y curación de cada una de nuestras piezas ibéricas.

Gracias a ello hemos conseguido diferenciarnos por la calidad de nuestros productos ibéricos como el jamón de bellota, el jamón de cebo de campo 50 % raza ibérica, la paleta de bellota ibérica, y nuestro amplio surtido de embutidos de bellota ibéricos.

¿Qué es lo que convierte a estos jamones en un producto tan destacado?

Los jamones ibéricos son altamente valorados y destacados por el público debido a una serie de factores que los hacen únicos y de alta calidad:

La raza del cerdo ibérico. El jamón de bellota 100 % ibérico es el producto más exclusivo: un producto que viene de un animal extraordinario criado y alimentado en las mejores condiciones.

La alimentación. La alimentación del cerdo es clave para aportar un sabor, aroma y textura únicos al jamón ibérico.

Según la Norma del Ibérico, un cerdo ibérico debe estar en montanera un mínimo de 60 días. Por tanto, un cerdo 100 % ibérico habrá consumido como mínimo unos 600 kgs de bellota y 300 kgs de hierba antes de su sacrificio. Aunque siempre hay cerdos que comen más que otros.

Proceso de curación. El proceso de curación de los jamones ibéricos es largo y meticuloso. Los jamones se cuelgan en secaderos naturales y se dejan curar durante un período que puede variar de 12 a 36 meses o más, dependiendo del tipo de jamón y la calidad deseada. Durante este tiempo, los jamones pierden agua y desarrollan sabores complejos y aromas característicos.

Denominaciones de origen y regulaciones. Los jamones ibéricos están protegidos por denominaciones de origen y regulaciones específicas en España que establecen estándares de calidad. Esto garantiza que los productos cumplan con ciertos criterios de raza, alimentación y proceso de curación.

¿De dónde provienen los cerdos de sus productos? Cuéntanos acerca de las instalaciones de la empresa

Provienen de cerdos criados en libertad en la Dehesa de la Sierra Norte de Sevilla. Contamos con instalaciones propias donde elaboramos nuestros productos.

Nuestras bodegas, donde nuestros productos realizan el proceso de curación, están dotadas de los últimos avances tecnológicos. Unas modernas instalaciones en las que hemos conseguido aunar durante estos 60 años tradición e innovación, controlando aspectos tan determinantes como la cantidad de sal, el grado de humedad o la temperatura.

¿Cuáles son los jamones que se pueden encontrar en Jamones Caballero?

Puedes descubrir todos los tipos de jamón y paletas identificados en el etiquetado del producto. A continuación, detallamos todos los tipos, según su raza y elaboración, que puedes encontrar tanto en nuestra tienda física como online.

Jamón 100% Ibérico : cuando son procedentes de animales con un 100 % de pureza genética de la raza ibérica. Y que dependiendo de la alimentación podrán ser:

De Bellota: si su alimentación principal ha sido a base de bellotas, pastos e hierbas en libertad.

De Cebo de Campo: si su alimentación también ha sido en libertad, pero a base de piensos de cereales y legumbres además de pastos en la dehesa.

De Cebo: si su alimentación ha sido a base de piensos de cereales y legumbres pero no en libertad, sino en granjas.

Jamón 50 % – 75 % Raza Ibérica , cuando son procedentes de animales con al menos el 50 % de su porcentaje genético correspondiente a la raza porcina ibérica. Dependiendo de la alimentación podrán ser:

De Bellota: su alimentación principal ha sido a base bellotas, pastos, e hierbas en libertad en la Dehesa.

De Cebo de Campo: su alimentación también ha sido en libertad a base de piensos de cereales, legumbres y pastos en la Dehesa.

De Cebo: su alimentación ha sido a base de piensos de cereales y legumbres pero no en libertad, sino en granjas.

Jamones y Paletas Caballero

Nuestros jamones Caballero son jamones producidos por nuestra familia en nuestras bodegas de manera natural. Son productos con una calidad exquisita, pero no entran dentro de la categoría de “ibéricos”.