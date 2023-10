Un estudio de Estafa.info analiza el fraude de 4,5 millones de clientes de una entidad financiera

El reciente informe aborda los incidentes de seguridad que afectaron a algunos clientes de un banco tras su fusión, resaltando la importancia de fortalecer la ciberseguridad en España En el contexto de la nueva proposición de un Centro Avanzado de Ciberseguridad en la Asamblea de Madrid, Estafa.info, el sitio web comparador independiente, ha llevado a cabo un estudio que explica los pasos llevados por los estafadores para manipular y engañar a los clientes de una entidad financiera.

Este análisis, basado en datos recientes, muestra ciertas circunstancias surgidas durante la fusión, y ofrece consejos para evitar posibles fraudes:

La unión de las entidades financieras implicó un cambio para 200.000 clientes, con algunas complicaciones tecnológicas temporales.



Se identificaron irregularidades con alrededor de 8.000 cuentas del banco afectado, subrayando la importancia de la seguridad cibernética.



Fueron reportadas anomalías en cuentas que suman un total cercano a los 3 millones de euros, con variaciones en los montos por caso.



Se detectaron técnicas de contacto inusual, como SMS y llamadas, que se desviaban de la norma bancaria.



Se descubrió que algunos números de contacto no correspondían directamente con la identidad financiera perjudicada, destacando la necesidad de cuidado en la confirmación de identidades.



La entidad financiera recalca la importancia de la precaución y aconseja a los clientes siempre verificar las comunicaciones recibidas. Además, sugiere a sus clientes mantenerse alerta y no compartir información confidencial, además de consultar directamente al banco ante cualquier duda.

Ángel López, especialista en fraudes y estafas de Estafa.info, comenta: "La masividad y sofisticación de estos ataques ponen de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y conciencia sobre las prácticas seguras en línea. No sólo es esencial que las instituciones fortalezcan sus defensas, sino que los clientes deben estar continuamente informados sobre cómo protegerse".

Para obtener una perspectiva más detallada y medidas de protección contra las estafas bancarias, se adjunta una infografía detallada sobre prevenir fraudes bancarios. Para una visualización completa, se puede acceder a la infografía en el siguiente enlace: https://www.estafa.info/prevenir-fraudes/unicaja/.

Acerca de Estafa.info

Estafa.info es un sitio web comparador independiente que se dedica a analizar fraudes y estafas, proporcionando al público información relevante y actualizada para navegar con seguridad en el mundo digital.