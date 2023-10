Solisplant apuesta por la vanguardia tecnológica en el sector hortícola-ecológico

La empresa ha presentado sus productos más innovadores en Iberflora, la mayor feria del sector verde en Europa Desde su fundación en 1999, Solisplant se ha establecido como una empresa líder y partícipe activa en el incipiente mundo de la horticultura. A lo largo de estas décadas, ha sido testigo y protagonista de los considerables avances y el desarrollo tecnológico que ha vivido este sector. En particular, en los últimos años, la tendencia predominante ha sido la inclinación hacia prácticas de producción ecológica. Para dar muestra de ello, Solisplant ha estado presente en la Feria Iberflora, todo un referente del sector verde de Europa.

La visión de Solisplant se alinea con esta transformación ecológica. La empresa reconoce la importancia de adaptarse a las nuevas demandas y retos del siglo XXI. Por ello, ha decidido apostar decididamente por la automatización de los procesos de producción. Además, identifica a la inteligencia artificial como una herramienta indispensable y un factor clave para trazar el camino hacia el futuro de la horticultura ecológica. En este sentido, el CEO de la compañía, Jorge Solís, ha destacado que las nuevas tecnologías "han llegado para revolucionar todos los aspectos de la sociedad, haciendo que muchos de los procesos productivos sean transformados para brindar mejores y más eficientes soluciones. Aplicar la digitalización en empresas del sector hortícola significa reforzar la industria con nuevas ideas y perspectivas frescas".

Pero no solo se trata de tecnología. En Solisplant, la sostenibilidad está en el corazón de sus operaciones. Adoptan y promueven prácticas de cultivo altamente sostenibles, como la agricultura biodinámica. Además, conscientes de la necesidad de preservar el medio ambiente y garantizar la salud de los consumidores, han implementado medidas para reducir drásticamente el uso de pesticidas. En su lugar, se prioriza el uso de abonos más orgánicos y naturales, garantizando así productos más saludables y respetuosos con la naturaleza.

En resumen, Solisplant no solo representa una empresa; simboliza una visión para un futuro más verde y sostenible en el ámbito de la horticultura. Su compromiso con la innovación tecnológica y las prácticas ecológicas la posicionan como un referente en el sector.