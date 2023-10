Un punto de reunión más sostenible; Todo lo que ofrecen las barbacoas eléctricas de Jakisu

La toma de conciencia respecto a la importancia de cuidar el medioambiente ha llevado a múltiples emprendedores a buscar soluciones más ecológicas y adaptadas a nuevas formas de vida. Entre ellas, destaca la barbacoa eléctrica desarrollada por Jakisu, una innovadora startup vasca pionera en la fabricación y venta de barbacoas eléctricas de última generación. Estas parrillas no solo representan una alternativa sostenible a las tradicionales, sino que también ofrecen una solución versátil para disfrutar de deliciosas comidas al aire libre durante todo el año. En esta entrevista, se explora la inspiradora historia detrás de Jakisu y las ventajas de sus productos, así como su compromiso con la preservación del entorno natural y su visión de futuro en un presente en evolución constante.

¿Cómo surgió la idea de fundar Jakisu y desarrollar barbacoas eléctricas como alternativa a las tradicionales?

"Nuestra idea: todo comenzó con un sueño: un mundo donde las familias y amigos se reúnen al aire libre para cocinar de forma saludable sin dañar la naturaleza. Esto nos inspiró a crear nuestras barbacoas eléctricas, donde cada comida compartida es un regalo para la Tierra.

Comida amigable con el planeta: Nos apasiona hacer comida deliciosa sin hacer daño al medio ambiente."

¿Cuáles son las principales ventajas de la barbacoa eléctrica de Jakisu?

"Durabilidad: el acero quirúrgico es conocido por su durabilidad excepcional. Es resistente a la corrosión, el óxido y las manchas, lo que significa que los platos de cocción de acero quirúrgico tienen una vida útil prolongada y pueden soportar el uso intensivo exterior sin deteriorarse.

Higiene: fabricado el plato de cocción en acero quirúrgico AISI 316.

Seguridad alimentaria: el acero inoxidable es un material no reactivo y no poroso que no transfiere durante la cocción sabores ni olores a los alimentos ni reacciona químicamente con ellos. No altera su sabor, lo que garantiza que los alimentos tengan un sabor natural y auténtico.

Diseño de plato: cocción con grandes curvas sin soldaduras.

Gracias a su estampado, las esquinas con grandes radios hacen que sea menos probable que los alimentos se acumulen en las esquinas de la plancha, lo cual facilita la limpieza.

Mejora en la distribución uniforme del calor: los platos de cocción de acero quirúrgico suelen tener una excelente conductividad térmica, lo que significa que distribuyen el calor de manera uniforme por toda la superficie de cocción. Esto evita puntos calientes y permite una cocción más uniforme de los alimentos. Además, las esquinas con grandes radios pueden ayudar a una distribución más uniforme del calor en la superficie de cocción, lo que es importante para obtener resultados de cocción consistentes en toda la plancha.

Durabilidad: construida en acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión, la oxidación y el desgaste, lo que significa que una barbacoa eléctrica de acero inoxidable es duradera y puede soportar las inclemencias del tiempo sin deteriorarse.

Higiene: el acero quirúrgico es un material higiénico y no poroso, lo que lo hace resistente a la absorción de olores, sabores y bacterias. El plato de cocción pulido espejo facilita la limpieza y mantenimiento, su superficie lisa evita la acumulación de bacterias y gérmenes. Esto contribuye a mantener una cocción higiénica y segura.

El agujero central facilita la limpieza: el orificio de evacuación permite que la grasa y el aceite se escurran hacia un recipiente o decantador. La limpieza de la plancha se vuelve más fácil y conveniente, ya que se reduce la acumulación de suciedad en la superficie. Esto es útil para cocinar alimentos que liberan grasa durante la cocción, como tocino o hamburguesas, ya que evita que los alimentos se cocinen en su propia grasa y ayuda a reducir la cantidad de grasa en la comida final.

Reducción de humo: al drenar la grasa de los alimentos hacia el agujero central se reduce la cantidad de humo que se genera durante la cocción. Esto puede ser beneficioso si se cocina en lugares sensibles al humo, ya que disminuye el riesgo de llenar el lugar de cocción de humo y olores."

¿Es igual de segura que la tradicional?

"En comparación con las barbacoas tradicionales, hay menos riesgo de incendio. Las barbacoas eléctricas no utilizan carbón, madera ni gas abierto como fuente de calor, lo que reducir significativamente el riesgo de incendio. Esto hace que las barbacoas eléctricas sean menos propensas a provocar incendios accidentales."

¿Cómo contribuye al cuidado del medioambiente?

"Nuestro compromiso ecológico va más allá de la producción de nuestras barbacoas. Buscamos colaborar con organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y destinar una parte de nuestras ganancias a proyectos cercanos y globales de reforestación. Nuestro objetivo es garantizar que las futuras generaciones disfruten de la belleza natural que tanto valoramos".

En un mercado dominado por las barbacoas tradicionales, ¿qué desafíos enfrentasteis al introducir este producto innovador en España?

"La sociedad tiene arraigada en su ADN la tradición de la barbacoa, que involucra leña, carbón y humo, un proceso que ocupa toda la mañana o tarde para lograr brasas perfectas, con grandes restricciones para utilizar cuando más demanda puede haber. Sin embargo, la llegada de las barbacoas eléctricas ha supuesto un cambio significativo en esta tradición. Estas modernas barbacoas son esencialmente planchas de cocción diseñadas para su uso en exteriores, lo que ha generado un contraste notable con la forma tradicional de hacer barbacoas durante todos los meses del año, sin prohibiciones por peligros de incendios o por estatutos de comunidades en urbanizaciones de vecinos".

¿Cómo se prevé el futuro de Jakisu?

"El mundo ha experimentado un cambio significativo después de la pandemia de COVID-19. Este evento nos ha recordado la importancia de la libertad y ha impulsado un mayor interés en llevar a cabo actividades al aire libre, especialmente en entornos naturales. Las generaciones más jóvenes, que están particularmente preocupadas por el medio ambiente y son activas en las redes sociales, utilizan cada vez más barbacoas eléctricas sostenibles en entornos urbanos. Optan por adquirir en tiendas locales o supermercados de barrio la comida a preparar y las utilizan como una forma de crear no solo comidas deliciosas, sino también recuerdos duraderos.

En un futuro cercano será común encontrar estos tipos de barbacoas en lugares insospecchados, como zonas peatonales y parques verdes, permitiendo que las personas disfruten de ellas durante todo el año. Esta tendencia refleja la creciente importancia de conectarse con la naturaleza y aprovechar los espacios públicos para compartir momentos especiales con amigos y familiares mientras se contribuye al cuidado del medio ambiente.

Como empresa en el desarrollo de productos sostenibles, se prevé invertir en la investigación y desarrollo de productos que sean altamente eficientes desde el punto de vista energético y que utilicen materiales y procesos de fabricación sostenibles.

Incorporar características innovadoras, como tecnología de control de temperatura precisa o aplicaciones móviles para controlar y reservar la barbacoa de manera remota. En estos momentos estamos desarrollando varias patentes relacionadas con la barbacoa."

Jakisu es mucho más que una marca de barbacoas eléctricas. Es la manifestación de un sueño por reunir a las personas alrededor de comidas saludables y deliciosas al aire libre, sin dañar el entorno natural. Desde la durabilidad hasta la seguridad alimentaria y la reducción de humo, estas barbacoas eléctricas son testimonio del compromiso con la calidad y el respeto por el medioambiente.

A medida que se avanza hacia una vida más sostenible y en conexión con la naturaleza, Jakisu está preparada para liderar el camino con sus productos sostenibles e innovadores, siendo un claro ejemplo de cómo una startup puede cambiar las normas y transformar una tradición arraigada en algo más flexible, accesible y ecológico para todos.