150 ponentes participan en el congreso internacional de turismo y economía azul que se celebra en Almería

Theresa Zabell, considerada la mejor regatista del S. XX, presidenta de Fundación Ecomar y embajadora de Sun&Blue Congress, será quien abra el congreso con una ponencia inspiradora sobre lo que se puede hacer para conservar los océanos. El programa científico del congreso se desarrollará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Cabo de Gata – Ciudad de Almería. También habrá un programa social que permitirá a los asistentes conocer el destino de Almería Sun&Blue Congress, llamado a ser el congreso más importante de Turismo y Economía Azul de Europa, ultima los detalles del programa científico y social que se llevará a cabo en la ciudad de Almería del 15 al 17 de noviembre de 2023. Promovido por beon. Worldwide y patrocinado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería, la Diputación de Almería y la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Andalucía, el evento contará con la participación de 150 expertos y personalidades, nacionales e internacionales, de sectores como el turismo, la sostenibilidad y el medio ambiente, la innovación y la tecnología.

El programa científico está diseñado para desarrollarse a través de ponencias magistrales y mesas de debate. Para ello se habilitará un main auditorium que acogerá ponencias como la de Theresa Zabell, considerada la mejor regatista del S.XX y presidenta de Fundación Ecomar; Manuel Pleguezuelo, responsable de políticas de Economía Azul en la Comisión Europea; Figen Ayan, presidenta de MedCruise; Ángel Bonet, presidente de Unltd Spain Foundation; o Clive Finlayson, director del Museo de Gibraltar; entre muchos otros. Así mismo se contará con tres salas que funcionarán de forma paralela e independiente, acogiendo cada una de ellas su agenda específica. Todo ello se completará con un área para networking y reuniones B2B, una zona expositiva, un espacio de restauración exterior, así como una sala de partners donde las más de 25 asociaciones y fundaciones que colaboran con Sun&Blue Congress celebrarán reuniones, asambleas y actividades paralelas.

La apertura del congreso se llevará a cabo a través de la conferencia "Y tú, ¿miras o ayudas?" que correrá a cargo de Theresa Zabell, cinco veces campeona del mundo y tres veces campeona de Europa en vela; con 40 años de carrera en el mundo del deporte, la empresa y el medio ambiente; y embajadora de Sun&Blue. Actualmente, presidenta de Fundación Ecomar y activista por la conservación y preservación de los océanos y los hábitats marinos, la promoción de un estilo de vida saludable y sostenible y la educación ambiental para inspirar a las generaciones futuras a amar y respetar el medio azul tras haber logrado el Premio Reina Sofía en dos ocasiones, serle otorgada la medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo; o haber sido vicepresidenta del Comité Olímpico Español y eurodiputada en el Parlamento Europeo, entre otros.

Durante esta primera jornada también se espera la inauguración institucional, así como abordar temáticas como el turismo azul de interior; el turista del futuro; el impacto de la sostenibilidad en el planeta del futuro; las sinergias entre la acuicultura y el turismo; las certificaciones de calidad; las playas urbanas; la gastronomía azul; o la formación de líderes de turismo azul.

La segunda jornada de Sun&Blue Congress se centrará en las estrategias de economía azul y turismo; el turismo azul detrás de las cámaras de la mano de National Geographic; la movilidad sostenible; la transformación del sector cruceros y los puertos; el turismo marino; la generación de energía verde y azul; la gobernanza de los destinos turísticos; la integración puerto vs ciudad; el marco legal del litoral; el patrimonio costero; el deporte como factor de desestacionalización; los laboratorios de turismo azul inteligente; la gestión de los residuos; los hoteles en espacios naturales; la iniciativa WestMED; o el caso de éxito de SOSTUR y su plataforma de ciencia de datos para la sostenibilidad turística.

Para el viernes, último día de celebración, la agenda girará en torno a temas como consumo consciente en la población infantil; la estrategia azul europea; las islas azules inteligentes; la innovación en museos del mar; el impacto del turismo en comunidades locales; la atracción de talento en los destinos azules; las tecnologías que revolucionarán el turismo; y los efectos del cambio climático sobre turismo. El congreso despedirá su primera edición con la plenaria "Empresas que crecen con alma", protagonizada por Ángel Bonet, experto en innovación e impacto social, presidente de ImpactCo. y cofundador de Unltd Spain, la primera aceleradora de impacto social en España.

Programa social

En cuanto a los actos sociales que se han diseñado para el disfrute de los congresistas, está prevista una Welcome Party en el hotel oficial del congreso, el Barceló Cabo de Gata, que pretende reunir a todos los asistentes para que se conozcan y tengan una experiencia integral de lo que Almería les puede ofrecer compartiendo un momento de ocio.

También se espera una visita a la Catedral de Almería y al Monasterio de las Puras, así como una Cena de Gala.

Este congreso, que tendrá periodicidad anual, además propone el desarrollo de un amplio conjunto de actividades en el marco del congreso y en sus sucesivos meses, constituyéndose como una iniciativa de impacto en el territorio y promoviendo que Andalucía en general y Almería en particular, disfruten de actividades de restauración del medio azul, de sensibilización para el público local y de legado para el territorio. Destacan aquí las jornadas de limpieza de playas que se llevarán a cabo en colaboración con Fundación Ecomar; la formación a más de 1.000 niños sobre sostenibilidad y alimentación saludable mediante el proyecto "Los niños se comen el futuro" de Fundación Prenauta; o el desarrollo de una exposición fotográfica de recursos naturales de Cabo de Gata de la mano de artistas locales.