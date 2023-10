¿Qué es mejor Google Ads o Facebook Ads?

Hace unos años, Google Ads era el rey del mundo de la publicidad online, pero eso ha cambiado drásticamente y su trono se ve desafiado cada vez con más frecuencia.

La razón de ello ha sido la aparición de nuevas opciones de publicidad, encontrándose Facebook Ads entre las más destacadas.

La guerra entre Google y Facebook lleva año librándose y muchos se preguntan cuál de las dos herramientas publicitarias es más rentable para su negocio.

¿Google Ads o Facebook Ads? Si bien, es cierto que Google Ads y Facebook Ads con frecuencia se posicionan como competidores, no lo son en el sentido práctico. De hecho, muchas compañías realizan sus campañas en ambas plataformas con el objetivo de conseguir la máxima visibilidad, incrementar sus ventas y alcanzar a nuevos clientes.

Una de las diferencias más notables entre ambas plataformas es el mindset del usuario. En Google las personas buscan soluciones a sus preguntas, de modo que ya están enfocados en su intención de compra. Mientras que en Facebook los usuarios navegan y ven fotos, comparten noticias y chatean; es decir, no buscan una respuesta de manera proactiva.

Otra discrepancia tiene que ver con las opciones de segmentación. Por un lado, Facebook ofrece una gran variedad de opciones a la hora de segmentar, permitiendo a las empresas ser mucho más específicas y crear distintos tipos de audiencias. Por el otro, las opciones de segmentación por demografía e intereses que ofrece Google son más débiles.

El coste de las campañas es otro factor que se debe tener en cuenta. Dependiendo del sector, el coste por clic puede variar mucho. Generalmente, el de Google es mayor, en especial en sectores muy competitivos. Por tanto, empezar con Facebook es mucho más accesible económicamente; pero, en general, el porcentaje de conversión en Google Ads es más alto.

Finalmente, en Facebook destacan los anuncios atractivos y hay una gran variedad de formatos, como las fotos, videos, anuncios de presentación, etc. Mientras que los anuncios de Google cambian dependiendo de la ubicación y no son tan visuales.

¿Cuál es mejor? Ambas herramientas son poderosas y se adaptan a prácticamente todo tipo de negocios. Sin embargo, Facebook Ads es útil para aumentar la visibilidad y mejorar el posicionamiento. Por lo tanto, es ideal para quienes buscan dar a conocer su marca. En cambio, Google Ads es perfecto para atraer a aquellos clientes que están en proceso de investigación de compra y tienen un interés determinado. Por tanto, es mejor si el objetivo es vender un producto directamente.

