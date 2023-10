¿Todas las tiendas pueden ser inteligentes?, por Scan and Buy

Una tienda inteligente ofrece a los consumidores la facilidad de comprar a través de una aplicación móvil o un dispositivo.

Scan and Buy es una empresa de software que se ha dedicado a crear sistemas operativos para tiendas online como supermercados con autoservicio y lockers inteligentes que permiten a cualquier tienda del mundo ser autónoma e inteligente y maximizar el tiempo de los clientes en sus compras.

Scan and Buy y las tiendas inteligentes Scan and Buy es un término que se refiere a un proceso en el cual los consumidores escanean un producto o código de barras utilizando una aplicación móvil o dispositivo para obtener información adicional o realizar una compra. La compañía Scan and Buy ofrece la facilidad de comprar sin esperas ni filas. Adicionalmente, las tiendas que lo adquieren facilitan la compra para los clientes sin cajeros. Con la implantación de este sistema, los usuarios pueden escanear el código de barras de un producto en una tienda física y la aplicación les mostrará una lista de precios en diferentes tiendas en línea, permitiéndoles encontrar la mejor oferta. Además, de analizar la tabla nutricional y los beneficios de dicho producto, todo desde el dispositivo móvil.

Después de escanear un producto en una tienda física, los usuarios pueden realizar la compra directamente desde la aplicación móvil, aprovechando ofertas y descuentos exclusivos.

Todo a un clic Los servicios de Scan and Buy aprovechan la tecnología móvil y la capacidad de escaneo de códigos de barras para brindar a los consumidores información detallada, comparaciones de precios y la opción de realizar compras directamente desde sus dispositivos móviles. Estos servicios pueden tener aplicaciones en una amplia variedad de sectores, desde el comercio minorista hasta la sostenibilidad y la identificación de productos siendo puntos claves para tener una tienda inteligente.

Lanzamiento del software Este octubre, Scan and Buy lanza al mercado la venta del software que permitirá a cualquier tienda del mundo operar desde una aplicación o un dispositivo móvil y convertirse en una tienda inteligente y autónoma. La compañía ofrece la membresía o suscripción que automatiza los negocios, incluso, permite controlarlo desde casa.

Scan and Buy abre un sistema operativo que facilita la compra y agiliza el proceso de pago entre tiendas y usuarios. La facilidad del software es transformar tiendas, minimarkets y supermercados en establecimientos inteligentes para maximizar el tiempo libre. Este sistema operativo de Scan and Buy abre al mundo comercial más posibilidades de interactuar y agilizar el intercambio comercial.