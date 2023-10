Donde la tecnología, la innovación y la decoración se unen; Orac Experience Center en Barcelona

En el apasionante mundo del diseño y la decoración, la búsqueda de inspiración y la exploración de las últimas tendencias es fundamental. Y ahora, en Barcelona, un nuevo y emocionante destino ha abierto sus puertas para los profesionales del diseño y la decoración: el Orac Experience Center. Este innovador espacio, desarrollado por el equipo de Orac Decor en España, representa un nuevo concepto de showroom que combina tecnología, innovación y decoración de una manera única.

Diseñado por The Room Studio Detrás de este ambicioso proyecto se encuentra el renombrado Estudio de Interiorismo The Room Studio. Han creado un espacio donde la creatividad y la innovación se unen para inspirar a los profesionales del diseño a crear proyectos únicos y sorprendentes. Con el uso de los diversos productos de Orac Decor, han logrado transformar ideas aparentemente inimaginables en una asombrosa realidad, partiendo de la idea de crear atmósferas y espacios escenográficos, desde un lenguaje común y equilibrado entre todos, pero diferenciados generando una personalidad y carácter independiente. Llevar a otra dimensión los productos de Orac, exponiendo el producto como nunca antes se ha expuesto. Una puesta en escena cuidada hasta el último detalle.

Una colaboración de marcas líderes El Orac Experience Center ha atraído la atención y el apoyo de numerosas marcas líderes que comparten la visión de seducir al profesional y conectar con el cliente final a través de un enfoque diferenciador. Empresas como Cosentino, Gira, Rockfon, Keraben Grupo, Smeg, Vibia, Wever & Ducré, Xal, Gassav, 2tec2, Cordonné, Conover Plus, Saheco, Cement Design, Fustcom, Blasco&Vila, Argile, Thomas Edison Europa, Cement Design, Fustcom, Formica, Pere Ventura y Elite Excellence se han unido a Orac Decor en este emocionante proyecto. Juntos, persiguen un objetivo común: transformar la experiencia del diseño y la decoración.

Una experiencia única El Orac Experience Center está diseñado para ser un lugar ideal para experimentar propuestas de interiorismo de una manera completamente diferente. Aquí, la tecnología se combina con la innovación y la decoración para inspirar a los profesionales y permitirles crear proyectos excepcionales.

The Cave: La primera impresión es crucial, y "The Cave" cumple ese papel a la perfección. Esta zona, visible desde la calle, presenta los productos de Orac de manera creativa y teatral, atrayendo al visitante en un ambiente que captura su imaginación.

Sala de Exposición: La versatilidad es clave en la "Sala de Exposición", donde se pueden realizar diversos eventos y exposiciones. Cuenta con pantallas de proyección para mostrar proyectos de manera impactante.

Sala Inmersiva: Tras la sala de exposición, encontramos la "Sala Inmersiva", equipada con tecnología que incluye gradas especiales para exposiciones y acceso a las oficinas de Orac en las plantas superiores.

Le Club: Este espacio privado es ideal para reuniones íntimas. Con un área de showcooking y un salón que da al patio trasero, "Le Club" incorpora un estilo local de Barcelona con productos Orac aplicados de manera realista.

Sala Taller y Sala de Formación: Estas áreas están destinadas a formaciones para instaladores, permitiendo el intercambio de conocimientos y experiencias.

Un enfoque en la tecnología, la innovación y la decoración En palabras de Víctor Valentín, director de Orac Decor España: "El nuevo showroom de Orac Decor tiene como eje fundamental la tecnología, ya que pretendemos que profesionales de la decoración puedan seducir a sus clientes y transmitirles de la mejor manera posible su idea y/o proyecto apoyándose en plataformas tecnológicas que les permita a la gente ver y entender el proyecto, para enamorarse de él de una forma fácil y sencilla."

Añadió: "También incluye innovación, ya que estamos creando una manera diferente de comunicarnos entre nosotros generando sinergias entre diferentes marcas, proveedores y profesionales de la decoración para sumar ideas y posicionarnos de la mejor manera posible en el mercado y, por último, decoración, puesto que será el showroom no solo de los productos Orac Decor, sino también de los diferentes fabricantes que nos acompañan en este proyecto. 'Orac Experience Center' será la 'Casa de todos'."

El futuro de la decoración en Barcelona El Orac Experience Center está situado en una ubicación premium en Barcelona, Calle Rosselló 229, cerca de Paseo de Gracia. Este espacio se divide en varias zonas, cada una diseñada con atención a los detalles y la creatividad, proporcionando un ambiente único y personalizado.

Este centro revolucionario está cambiando la forma en que los profesionales del diseño y la decoración experimentan y presentan sus proyectos. Con una visión centrada en la tecnología, la innovación y la decoración, el Orac Experience Center es el lugar donde el futuro de la decoración cobra vida en Barcelona.

Para aquellos profesionales apasionados del diseño y la decoración, este es un lugar que no van a querer perderse. El Orac Experience Center es mucho más que un showroom; es una experiencia que sorprenderá en cada visita. Animan a ir y descubrir cómo la tecnología, la innovación y la decoración se combinan para crear un mundo de inspiración sin igual.