Enfermeras y técnicos de emergencias sanitarias de Gipuzkoa lanzan su ‘Rap de Emergencias’

Con mensajes como: "llama ante cualquier motivo del que dependa la supervivencia; no lo olvides, llama con conciencia; no te vayas del lugar, porque de ello depende su asistencia; mantén la calma y da la ubicación; o queremos ser tu influencia", los profesionales sanitarios quieren acercarse a los más jóvenes para hacerles llegar consejos relevantes a la hora de llamar al 112 Se puede visualizar el vídeo en este enlace: https://bit.ly/RapEmergencias. "Pensamos que el rap podría ser una manera amable y divertida para aportar consejos importantes sobre la cadena de supervivencia a la hora de llamar al 112. Nuestro objetivo es concienciar a los más jóvenes sobre cómo actuar ante una situación de urgencia, por lo que animamos a la ciudadanía a que difunda este rap, que puede ayudar a salvar vidas".

Así explica David Martín, enfermero de emergencias, cómo surgió la idea de escribir, grabar y difundir el rap "El 1-1-2, tu número de emergencias", en el que participan enfermeras y técnicos en emergencias sanitarias, tanto de la ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAe) de Zarautz, como de la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

El vídeo se dirige a cualquier rango de edad, pero especialmente a la adolescencia, por diferentes motivos. "Creemos que enseñarles este tipo de vídeos o sencillas maniobras de RCP podría dar lugar a futuro a un gran número de reanimadores, aumentando así la reanimación realizada por testigos y, en consecuencia, la probable supervivencia y mejora del pronóstico neurológico. Además, creemos que este tipo de vídeos puede ayudar en la toma de conciencia con respecto a hábitos de vida saludables o a la hora de encarar situaciones urgentes en general", explica el enfermero.

En este sentido, los sanitarios que participan en el vídeo animan a que se visualice y extienda su contenido entre los centros educativos coincidiendo con el arranque del curso escolar. "Esto es un comienzo y, si encaja, podríamos extenderlo y generar más vídeos sobre otras temáticas relacionadas con urgencias y emergencias", avanza David Martín. Él y sus compañeros de Emergencias en Zarautz están tras la cuenta de Instagram @svae_emergencias_zarautz dedicada a la educación sanitaria -especialmente en urgencias y emergencias-, que se acerca a los 10.000 seguidores y desde la que darán difusión al vídeo.

La importancia de usar adecuadamente el 112

Tal y como recuerda el enfermero, el número de emergencias es la puerta de entrada de cualquier urgencia o emergencia. "A veces se desconoce el motivo de llamada real porque la persona que ha alertado se ha ido, porque se ha dado una información insuficiente, porque no se puede aclarar la urgencia o emergencia de la llamada... Todo esto, dependiendo de muchos factores y el contexto, genera que se activen recursos como ambulancias, policía, bomberos... Y, en algunos casos, no son necesarios".

En este sentido, recuerda que esa activación de recursos, "a veces genera que se tenga que reorganizar y distribuir el sistema y surja una necesidad real en otro lugar donde se tarde más en llegar". Por ello, concluye, "nuestra máxima es siempre intentar activar y distribuir lo mejor posible los recursos, de la mano de la ciudadanía, para atender las 24 horas los 365 días del año y de manera eficiente cualquier urgencia y emergencia".

La letra

Ya lo sabes, el 112 o ciento doce es el número de emergencia,

donde se atienden todas la llamadas con carácter de urgencia.

Llama ante cualquier motivo que dependa de la supervivencia.

No lo olvides, llama con conciencia.

Y antes de hacerlo, piensa si es necesaria nuestra presencia.

"No responde", esto es, una inconsciencia.

No te vayas del lugar porque de ello depende tu asistencia.

Un fuego arder o un sangrado sin control, es otra sugerencia.

Esto es lo mínimo que decir por referencia.

Mantén la calma, da la ubicación,

tu identificación,

Lo que ocurre en cuestión,.

Porque el 1-1-2 es la línea de la salvación.

¡Ten paciencia!

Desde la adolescencia

sabérselo es la esencia.

Esta es nuestra verdadera docencia.

Y queremos que trabajes todo esto, para que en cualquier caso lo apliques con prudencia.

Porque, ¡queremos ser tu influencia!

