El sector de la energía demanda responsables de compras estratégicas para asegurar su negocio, rentabilidad y desarrollo futuro

La independencia energética es hoy un objetivo para gobiernos, empresas y usuarios. El desabastecimiento provocado por la pandemia, la guerra de Ucrania y las crecientes tensiones geopolíticas, ponen de relieve la importancia estratégica de las cadenas de suministro dentro del sector de energía y, dentro de ella, el protagonismo de responsables de compras estratégicas, que adquieren mayor responsabilidad y un papel clave dentro de las organizaciones, según la consultora Catenon El sector se enfrenta a la necesidad urgente de crear nuevas cadenas de distribución para los materiales y las tecnologías que son la base de la producción de baterías, paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas, redes inteligentes etc., que permitan otras opciones de compra.

El monopolio chinoen la cadena de valor mundial de fabricación fotovoltaica genera una dependencia global del gigante asiático desde hace años. Para evitarla, Estados Unidos y Europa están intentando contar con capacidad de producción propia en sus respectivos territorios. Es evidente que conseguir un precio competitivo es prácticamente imposible, debido al menor coste de la mano de obra de otras zonas, y se buscan fórmulas de financiación y subvención de esta industria para facilitar su viabilidad.

Estados Unidos aprobó una moratoria arancelaria en junio de 2022, que detenía los aranceles sobre mercancías procedentes de Vietnam, Malasia, Tailandia y Camboya (excluyendo a China), que estará vigente hasta al menos junio del 2024, tras el reciente veto del presidente Biden a su derogación. Su objetivo es garantizar el suministro mientras se intensifica la fabricación de módulos solares en Estados Unidos y crear una próspera industria lista para desplegar productos solares fabricados en Estados Unidos. Por su parte, la Unión Europea quiere poner el foco en la fabricación de paneles y módulos solares, con el objetivo de cubrir el 40% de la demanda anual del continente.

Mientras tanto, los grandes productores de módulos fotovoltaicos chinos intentan ganar la batalla para no perder cuota en un mercado donde, el exceso de oferta de módulos de las empresas chinas ha provocado una caída significativa en los precios (alrededor de un 25%), el nivel más bajo de precios alcanzado históricamente, y las previsiones apuntan que no se esperan subidas en el corto plazo.

Estos cambios radicales en el sector, que van acompañados de nuevos requerimientos regulatorios, la volatilidad de los precios y una industria en constante evolución, están redefiniendo la importancia de ciertos perfiles profesionales en el sector.

Según Carlota Perez Marina, Energy & Utilities Manager de Catenon, "las funciones de los directores de compras estratégicas están cambiando para convertirse en perfiles claves, con mayores responsabilidades y una redefinición de actividad, con una visión de futuro para el negocio.Ya no se trata de asegurar la cadena de suministro, sino de realizar operaciones de compra estratégicas, acordes con los cambios del mercado, orientadas a mejorar la competitividad del negocio, su rendimiento y rentabilidad".​