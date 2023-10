La ciberseguridad en la era de la computación cuántica. El análisis pionero de Damián Tuset Varela

Una visión reveladora de los desafíos legales y de seguridad en el avance tecnológico

Una obra imprescindible para profesionales, académicos y políticos en el ámbito de la seguridad nacional

Octubre, 2023 - Damián Tuset Varela, nacido en Laracha y actual residente en Madrid, se adentra con maestría en el complejo mundo de la ciberseguridad y la computación cuántica con su primer libro, "Fundamentos Legales de la Ciberseguridad en la Computación Cuántica y su Impacto en la Seguridad Nacional". Este libro se clasifica en la categoría de no ficción, abordando específicamente temas de derecho, tecnología y seguridad nacional.

Damián Tuset Varela comenzó su camino en la escritura académica durante sus estudios universitarios y, desde entonces, no ha dejado de contribuir a la discusión intelectual, publicando varios artículos académicos y participando en conferencias internacionales. Su obra se basa en un estudio exhaustivo y metódico que explora cómo la computación cuántica y sus respectivos desafíos legales y de seguridad repercuten en la seguridad nacional.

Aunque no es un libro convencional de narrativa, este trabajo destaca por su habilidad para captar el interés del lector, ofreciendo un análisis profundo y detallado de temas críticos y emergentes en nuestra sociedad digital. Sin duda, es una obra de referencia que beneficiará a profesionales y académicos en campos como el derecho, la tecnología y la seguridad nacional.

Una de las particularidades del libro es su enfoque multifacético en temas de ciberseguridad y computación cuántica, y cómo estos dos elementos interconectan con la seguridad nacional. Aunque no haya protagonistas en el sentido tradicional, el libro está dirigido a personas comprometidas con los retos y las implicaciones de las nuevas tecnologías en la era moderna.

La experiencia de publicar un libro ha sido gratificante para Damián, quien afirma que sin duda está considerando publicar más en el futuro. Su experiencia con Letrame Grupo Editorial ha sido particularmente positiva, lo que le impulsa a seguir investigando temas que van desde la regulación de la inteligencia artificial hasta la protección de datos en el metaverso.

Con respecto a las expectativas de venta, aunque son modestas dadas las características especializadas de la obra, Damián espera que el libro llegue a una amplia audiencia en el ámbito académico y profesional. Su objetivo final es contribuir de forma significativa a la discusión y al desarrollo de políticas en el campo de la ciberseguridad y la computación cuántica.

Si bien el tema es altamente especializado, el libro "Fundamentos Legales de la Ciberseguridad en la Computación Cuántica y su Impacto en la Seguridad Nacional" es una adición crucial para cualquier biblioteca académica o profesional interesada en estar al día con los últimos avances y desafíos en estos campos.

Para obtener más información o para programar una entrevista con Damián Tuset Varela, hay que ponerse en contacto con Letrame Grupo Editorial.