La importancia de cuidar el cuerpo a cualquier edad

Llevar una rutina activa en cualquier etapa de la vida mejora la salud desde varios puntos de vista. En la niñez y la adolescencia, contribuye al correcto desarrollo del cuerpo; mientas que, en la juventud y la adultez, mantiene el buen estado físico y mental. En la tercera edad, favorece un envejecimiento sano e independiente.

Según la experta en entrenamiento personal en Madrid, Marta Rosado, cualquier actividad física que implique moverse es saludable. Añade que los beneficios se incrementan significativamente cuando esa actividad es orientada por un experto y se diseña de manera personalizada. Combinada con una buena alimentación y descanso se garantiza una vida prolongada y sana.

Cuidar el cuerpo es esencial Marta Rosado es la mente experta detrás de Personal By Marta Rosado, un espacio diseñado para el entrenamiento individualizado que tiene sedes en Madrid, Ibiza y Marbella. Según la directora, se trata de una alternativa al clásico gimnasio, ya que cada persona entrena siguiendo un entrenamiento específico diseñado exclusivamente para la persona y sus objetivos. Esta rutina se diseña después de un meticuloso estudio: primero se hace una prueba física, después un antropométrico y una entrevista de coaching para obtener la información suficiente para crear el entrenamiento personal más completo para cada persona. Para el equipo el entrenamiento no es un juego y su objetivo principal es estar saludables de 0 a 100 años. Marta siempre dice: "el león viejo también tiene que cazar. Y el entrenamiento es la mejor 'pastilla' para la salud y la calidad de vida."

Esta entrenadora comparte algunos de los beneficios que hacen del cuidado del cuerpo un factor determinante para la calidad de vida y la salud. En cuanto a la salud física, un cuerpo bien cuidado registra un mejor funcionamiento de sus sistemas digestivos, cardiovascular y neuronal, entre otros. La buena salud se manifiesta también a nivel estético, especialmente en el cabello y la piel.

El cuidado del cuerpo tiene efectos positivos en la salud mental, ya que la sensación de bienestar que genera mejora el estado de ánimo. El gusto por hacer las cosas aumenta, al igual que la autoestima y la toma de decisiones se vuelve más acertada. Todo ello en conjunto tiene repercusiones positivas en la esperanza de vida y en la calidad de la misma.

Una de las mejores alternativas para cuidar el cuerpo La directora de los estudios Personal By Marta Rosado de Madrid, Ibiza y Marbella ha desarrollado su concepto de entrenamiento basándose en todos estos beneficios. Asegura que el llamado Método Personal es incomparable con cualquier disciplina de ejercicios, ya que sus resultados se pueden ver en el primer mes.

Explica que la razón por la que esta propuesta es tan completa es que no trabajan con una sola metodología de actividad física. Utilizan varias al mismo tiempo y toman las mejores herramientas de cada una de ellas para crear una estrategia única. Esta se puede moldear en función de las necesidades y las metas de cada persona.

Cada entrenamiento incluye ejercicios de fuerza, resistencia, actividades funcionales, movimientos interválicos, peso corporal, suspensión, anaeróbico y umbral aeróbico, entre otras rutinas. La intensidad y el peso de cada una en el entrenamiento general va a depender precisamente de los objetivos que se hayan trazado. Sea cual sea la rutina diseñada, el resultado final siempre será un cuerpo más sano y atractivo.

