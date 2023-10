MIAMI NEW MEDIA FESTIVAL 2023 OPENING. Todo listo para presentar las 26 obras seleccionadas

Del 7 al 29 de octubre se llevará a cabo el primer ciclo de proyecciones en Miami. El 21 de octubre es la noche de performance y a finales de mes toca el turno a Roma.

Ya está todo listo para iniciar el gran ciclo de proyecciones del festival de los nuevos medios de mayor trayectoria en el mundo: el sábado 7 de octubre, a las 6:00 de la tarde, la sede de Arts Connection Foundation abrirá sus puertas para celebrar la premier de las 26 obras de videoarte que fueron seleccionadas para participar en la XVIII edición del MIAMI NEW MEDIA FESTIVAL, bajo el tema curatorial “Global Healing”; gracias al apoyo de ID Art Lab y del Departamento de Cultural Affairs de Miami Dade County.

Este año 2023 fueron recibidas 97 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas 26 obras provenientes de 13 países: “WANDEL” de Maria Korporal (Alemania), “The Garden of Galactic Delights” de GÜRKAN MIHÇI (Estados Unidos), “Sound of Valar” de Miguel Antonio Contreras Hincapie (Venezuela), “From the place where the light goes out” de Sandrine Deumier (Francia), “the HEALING” de Johannes Christopher Gerard (Paises Bajos), “LOOK AT YOU after the WAR / xquisite corpse” de Hernando Urrutia (Portugal); “[SELF]INSERTIONS: THE HUMAN LEAGUE FACTOR” de José Cruzio y Demónio António [António Caramelo] (Portugal), “Iceberg” de Fran Orallo (Reino Unido), “I just found a hair of yours on my bedisde table” de Pepe Reyes Caballero (España), “Silence” de Jean-Michel Rolland (Francia), “Iconoplast” de Sara Bonaventura y Gianmarco Leprozo (Italia), “entrEEspecies / Between Species” de Laura Cabrera y Sira Cabrera (España), “Zover” de Anne-Sarah Le Meur (Francia), “AN ETERNAL IDLENESS” de Matteo Campulla (Italia), “Ghosts and Guardians” de Geraldine Erman, “RANTRE” de Steven Baboun (Haiti), “Shadow to Substance” de Mu Tuan (Taiwan), “If Only We Had Eyes To See” de Peter Whittenberger (Estados Unidos), “Noche de San Juan” de Marco Caridad (Estados Unidos), “noise vegetation: offspring” de Szabina Péter (Hungría), “Anti War Sounds 1” de Muu Blanco (Estados Unidos), “TERRA NOSTRA” de Ionee Waterhouse (Estados Unidos), "Above The Same Waters" de Alydia Wever (Aruba, Países Bajos), “Watchfacing” de Hakan Lidbo (Suecia), “NEURAL COEVOLUTION” de Pedro Morales (Estados Unidos), y “Endless Wilderness of the Everglades” de Bryan Hiveley (Estados Unidos).

La coordinadora del festival, Milagros González, informó que la exposición estará disponible hasta el 29 de octubre y este año incluirá dos obras hechas en realidad virtual de los artistas Sandra Portal-Andreu (Huellas) y Maria Theresa Bartist (Begrabung). Además, estarán presentes las obras seleccionadas a través de la Rome Art Week y que serán anunciadas en los próximos días. Como artistas invitados participan: Ariadna Canaan, Néstor García, Cheryl Maeder, Diana Block, Manuela Covini, Ricardo Arispe, Muu Blanco, Carlos Cuellar Brown e Ilian Arvelo.

La cita para el opening es el sábado 7 de octubre, a las 18:00 pm, en la sede de Arts Connection Foundation (676 NW 23 st. Miami, FL 33127). El evento incluirá un brindis y la presentación de la performance del artista Carlos Cuellar Brown, experimentado sanador y músico terapeuta certificado.

Próximos eventos. El sábado 21 de octubre está prevista la gran noche de performance y el festival estará presente en el Doral International Art Fair (DIAF), que se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre en el Doral Cultural Center. Además, por séptimo año consecutivo, la última semana de octubre será el turno de la proyección en Roma, en el marco de la Rome Art Week.

El MIAMI NEW MEDIA FESTIVAL es una plataforma de arte pública dirigida por Andreina Fuentes Angarita a través de Arts Connection Foundation, que tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la tecnología y los nuevos medios. Es una gran fiesta del arte contemporáneo que nació en el 2004 en Venezuela y tiene 18 años de trayectoria en Miami, para promover talentos emergentes. Para más información se puede visitar la página web de MIAMI NEW MEDIA FESTIVAL.