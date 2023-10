El Curso de Identificación y Tratamiento Multidisciplinar de la hipoacusia avanza la interacción de Audiología y Otorrinolaringología

Asistieron audiólogos de todo el país, y tuvo lugar entre los días 28 y 29 de septiembre, en las instalaciones del IMO Barcelona, con el patrocinio de Grupo GN, desde sus marcas Beltone, ReSound y DANAVOX, y con la colaboración de Raquel Fundació AMiQ y Audiology by Otosurgery. Su gran éxito de participación y de resultados va a dar pie a nuevas formaciones, que completen ésta, en el mismo sentido por todo el país Audiólogos de todo el país han seguido el curso avanzado de identificación y tratamiento multidisciplinar de la hipoacusia, acúfenos y trastornos vestibulares que convocó, en las instalaciones del IMO en Barcelona, Grupo GN, en estrecha colaboración con AMiQ (Agrupació Mèdica i Quirúrgica) Audiology by Otosurgery.

El origen de esta formación disruptiva está en una conversación entre Alfonso Ríos, director comercial de Grupo GN, e Iván Domenech, director médico de AMiQ. Ambos, plenamente conscientes del beneficio que puede aportar a los pacientes la interacción de ambas disciplinas, Audiología y Otorrinolaringología, transformaron esa inquietud en este curso, que ha despertado un enorme interés profesional.

El objetivo de esta iniciativa, pionera, ha sido propiciar una formación diferencial en dos aspectos.

Por un lado ha estrechado lazos y buscado vías de colaboración entre otorrinos y audiólogos, dos profesiones perfectamente complementarias sobre las que Grupo GN y AMiQ han tendido puentes.

Pero además, el contenido de la formación ha sido sintético, directo y con el propósito, ampliamente cumplido, de mostrar a los audiólogos aspectos médicos de la profesión que pueden serles de gran utilidad en el gabinete. Además, la formación también ha servido para mejorar las capacidades clínicas de los audiólogos, en busca de una colaboración directa con los médicos.

Para lograrlo, el argumento principal del curso ha sido el diagnóstico completo de la pérdida auditiva. Como no podía ser de otra manera, también hubo espacio para talleres prácticos, con casos clínicos concretos, que han ayudado a fijar los conceptos que se abordaron.

Dando cabida a todos los conocimientos que el profesional de la audición puede necesitar en su consulta, se programaron hasta 23 micro charlas de un máximo de 30 minutos por ponente, exprimiendo lo más interesante de cada tema elegido en un tiempo muy corto.

Los contenidos fueron diseñados de manera conjunta por AMiQ y GN para ampliar la visión de la rehabilitación auditiva de los audiólogos. El interés que han despertado todas las ponencias abre la puerta ahora, por un lado, a futuras ediciones, pero también a nuevas formaciones sobre temas concretos.

"Hemos generado una experiencia intensa y fructífera para los que vinieron al curso a formarse, pero sobre todo, hemos facilitado futuras vías de colaboración y entendimiento entre dos profesiones complementarias que tienen, no lo olvidemos, el objetivo común de cuidar el sentido del oído y, por lo tanto, mejorar la comunicación de las personas", señala Alfonso Ríos, director comercial de Grupo GN.

Entre los temas que se abordaron estuvieron patologías y cirugías que muestran los tratamientos asociados en cada caso, programación de audífonos, el proceso quirúrgico de los implantes, potenciales evocados, dónde y cómo se desarrollan las pruebas vestibulares, o la inteligencia artificial aplicada a la rehabilitación vestibular, un campo en el que la investigación española está en vanguardia mundial.

El plantel de ponentes ha sido sobresaliente. El doctor Domenech ha logrado reunir a algunos de los mejores especialistas del país en diferentes campos de la Otorrinolaringología, mientras que Grupo GN ha hecho lo propio, desde la Audiología y la industria.

"Estamos muy ilusionados con el resultado de esta experiencia. Como ya vaticinábamos antes del curso, va a ser el inicio de una serie de cursos de alto nivel que se van a desarrollar en otras comunidades autónomas, en colaboración otros hospitales, además de reeditar éste. GN es una empresa comprometida con el sector, que no sólo invierte en i+D para lograr soluciones de última generación que corrijan la pérdida auditiva, sino que también considera necesario acercar formación de alto nivel, que aporte valor a los audiólogos. Este curso cierra el círculo de la apuesta por la formación que Grupo GN lleva décadas manteniendo en España", termina Alfonso Ríos.

El curso avanzado de identificación y tratamiento multidisciplinar de la hipoacusia, acúfenos y trastornos vestibulares ha contado con el patrocinio de Grupo GN, desde sus marcas Beltone, ReSound y DANAVOX, y con la colaboración de Raquel Fundació AMiQ y Audiology by Otosurgery.