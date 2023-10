USB GPS Finder, un localizador GPS que se camufla como un terminal USB y se carga en el encendedor

Es apto para todo tipo de vehículos que dispongan de una toma de mechero. Se alimenta a través de la batería del coche y funciona como un cargador USB, por lo que los ladrones no saben que esconde un localizador GPS. Funciona con tecnología 4G e informa del movimiento no deseado de un vehículo, detectando su posición exacta en más de 100 países PAJ GPS, compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización, ha lanzado al mercado USB GPS Finder, un localizador apto para todo tipo de vehículos que dispongan de una toma de mechero. Tiene un precio de 49,99€, IVA incluido.

Este aparato es, además, un puerto USB, lo que permite cargar dispositivos mientras conduces. Funciona con tecnología 4G en más de 100 países y cuenta con botón SOS, alarma de radio y otras alertas que avisan si se activa o desactiva el encendido o si se interrumpe la alimentación o si se traspasa una zona previamente determinada.

La gran ventaja de este localizador, además de que al estar conectado a la batería del coche no necesita ser recargado, es que su aspecto camufla su función de localizador GPS a la vez que cumple la función de ser un puerto UBS para la carga de dispositivos mientras circulamos.

Este dispositivo no requiere instalación; se conecta directamente a la toma del encendedor y está funcionando de forma inmediata proporcionando información desde ese momento de la situación del vehículo.

Todos los localizadores GPS reciben, almacenan y transfieren datos a plataformas en la nube. Estos sistemas pueden realizar un seguimiento y conocer la velocidad y la ubicación del vehículo en todo momento e informar, incluso, de datos más avanzados, velocidad media, el consumo de combustible, los momentos en los que el vehículo frene o acelere, etc.

PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España.

Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal "FINDER" es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.