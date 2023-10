Con las últimas subidas del Euríbor, muchos se pueden plantear renegociar las condiciones de su hipoteca. Esto permite mejorar las condiciones de pago, estableciendo así un ahorro significativo.

Aunque es un protocolo que proporciona ciertas ventajas, hay personas que aún no han comenzado el proceso de renegociación porque desconocen todos los beneficios o creen que requiere una gran inversión. Es por ello que gibobs allbanks explica las claves de la negociación de una hipoteca y el ahorro que se puede adquirir dependiendo del banco y la comunidad en la que se encuentre el beneficiario.

El paso a paso para la renegociación de una hipoteca En el momento de adquirir un préstamo bancario, siempre se buscan las mejores condiciones; estas se ajustan al momento económico y predicciones de la economía. Si bien en ese mismo momento parece una buena decisión, con el paso de los años, aparecen nuevas garantías que evidentemente no forman parte del contrato inicial. Esto se evidencia en las cuotas altas y los pocos beneficios en general.

En estos casos, la negociación es la opción ideal para identificar los puntos débiles del contrato y modificarlos.

En gibobs allbanks han establecido un protocolo de tres pasos en los que simplifican el proceso de negociación. El primero, y uno de los más importantes, es contactar con un experto; este es el profesional encargado de intermediar entre la entidad bancaria y el cliente. Hay quienes piensan que pueden dirigirse al banco por su cuenta, pero esto puede ser perjudicial porque no cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo la negociación.

Posteriormente, el profesional se encarga de ofrecer diferentes alternativas al contrato para que el cliente las valore y obtenga la modificación adecuada a su estatus económico actual. Finalmente, firma la nueva hipoteca con toda la información y ventajas.

Mitos y realidades de renegociar una hipoteca Uno de los pensamientos que detienen a los titulares de realizar una nueva negociación es creer que es un proceso complicado. Pero la realidad es que con la guía adecuada, renegociar una hipoteca es rápido y seguro. El desconocimiento de los protocolos bancarios se puede cubrir por medio de la asesoría que ofrecen firmas como gibobs allbanks. Esto quiere decir que los profesionales son los encargados de negociar para conseguir las mejores condiciones en la hipoteca de los clientes y, por tanto, una reducción en sus cuotas mes a mes.

También hay quienes creen que renegociar la hipoteca no supone un ahorro significativo, pero realmente, es un proceso que muchos propietarios están implementando actualmente para reducir sus cuentas mensuales.

De hecho, gibobs allbanks asegura que, actualmente, una hipoteca de 30 años para una vivienda en Barcelona puede obtener un ahorro de 40.000 €, mientras que en Madrid, la reducción puede llegar hasta los 38.000 € y en Málaga, a los 26.000 €.

En conclusión, renegociar la hipoteca es una de las formas de reducir los pagos a largo plazo. El primer paso es contactar con un equipo profesional que garantice una gestión integral en cualquier punto del país, como gibobs allbanks.