A todos los Franciscos

No sé si serás de Asís

o en cambio serás de Borja, ambos de muy buena forja que no los separa un tris.

Con el cielo azul o gris ante el de Borja, me rindo, lo mismo que a gusto brindo con el de Asís, ¡por su ejemplo!

¡Ambos realzan el Templo y hacen el mundo más lindo!