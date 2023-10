Ya lo ha dicho, todo está hecho

En las declaraciones que Pedro Sánchez hizo en Naciones Unidas, vino a reconocer tácitamente que su investidura es cosa hecha. Por un lado, afirmó que, lo que él mismo consideró como una rebelión contra el Estado el 1 de octubre de 2017, no debió nunca ir a los tribunales, puesto que no se cometió un delito. El "Proces" solo era la afloración de una crisis política.



Por otro lado, aseguró que su actuación será coherente con la política que viene desarrollando desde la anterior legislatura, es decir, la "normalización" en Cataluña y la convivencia.

Esa normalización ha pasado ya por la anulación del delito de sedición por el que fueron juzgados los golpistas; la rebaja de las penas por malversación y por el indulto, que no pudo afectar al fugado Carles Puigdemont, que se alza como el gran héroe de la resistencia separatista porque ha triunfado su exigencia de amnistía como colofón de todo el proceso judicial.