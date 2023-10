La salud mental y la educación, dos instrumentos

La salud mental está de moda. La educación hace tiempo que lo está. Invirtiendo en salud mental se reducen las conductas ilógicas o irracionales. Invirtiendo en educación se combate la ignorancia.



Es ilógico ver un monstruo en un felino. Y querer matar una mosca a cañonazos. O pensar que el mundo se hunde porque gobiernan los socialistas. O creerse que Pedro Sánchez tiene tratos con los extraterrestres. O creer en la resurrección de los muertos.

Son ignorantes, no los que saben lo justo, no. Lo son los que no saben lo que han de saber, por el cargo que ocupan o por el tema que tocan. Es decir, son ignorantes muchos de los nombrados a dedo, y no por sus méritos. Y los que saltan sobre los temas, sin tener una base sólida. Y los que confunden los hechos objetivos con las opiniones.

Claro que para muchos, la salud mental y la educación, son instrumentos o dispositivos.. Parece que el primer dispositivo, en algunos países, se usa o se ha usado contra los disidentes. ¡Y Se les aparta por locos!.(…). Y el segundo se usa para adoctrinar a los jóvenes. ¡Y Se les hace adeptos o partidarios de..!.