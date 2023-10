He vuelto a cambiar de opinión, ¡mecachis!

Palabras de Carlos Alsina a las que me uno: ” Pedro Sánchez evita pronunciar la palabra amnistía. ¡Uy, lo he dicho! En realidad, la generosidad que invoca Sánchez no es con Puigdemont, sino con él mismo. Sed generosos, votantes míos, y aceptar que no os podía decir antes del 23 de julio lo deseable que es amnistiar el procés, porque no lo habríais entendido. Sed generosos y disculpadme que ocultara este pequeño detalle de mi proyecto para España. Sed generosos y no me tengáis en cuenta que evite concretar, aún, dónde está ese clamor social que reclama una amnistía y que yo estoy escuchando en mis sueños más húmedos. “Tenemos que estar tranquilos, que lo que no habrá, es un referéndum de autodeterminación”. No porque no lo contemple la Constitución; sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre con mi palabra y mi acción un referéndum de autodeterminación”.

Cada vez que el presidente dice esta frase de “lo que yo he defendido siempre”, tiemblan las paredes del Palacio de la Moncloa. Ha defendido tantas cosas para acabar haciendo la contraria, que entenderá el presidente la inquietud que genera hoy escucharle decir que no habrá referéndum de autodeterminación posible”. Sr, preident, se'n recorda d'aquell que diu: "era un pastor i un llop?...